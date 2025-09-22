NFL 2025: ¿Dónde y cuándo ver la actividad de la Semana 4?

La NFL 2025 sigue su curso y llega a la Semana 4 con duelos imperdibles que prometen mantener la emoción al máximo. La jornada arrancará el jueves 25 de septiembre con el enfrentamiento entre Arizona Cardinals y Seattle Seahawks, y concluirá el lunes 29 de septiembre con un doble Monday Night Football que cerrará con broche de oro la actividad.

Uno de los partidos más esperados será el Dallas Cowboys vs Green Bay Packers, programado para el domingo por la noche, un clásico que suele entregar duelos intensos y con gran atractivo para los aficionados. Este encuentro, también contará con una historia extra pues, Micah Parsons regresará a Dallas tras su polémico intercambio una semana previo al inicio de temporada.

Regresa a Dallas | AP

El calendario de la Semana 4 de la NFL

El jueves 25 de septiembre se enfrentan Cardinals vs Seahawks en un duelo divisional. Seattle llega a este duelo con miras a ser el mejor de la NFC Oeste, para ello deberá vencer a Arizona quienes vienen de caer ante los Niners la semana pasada.

El domingo 28 de septiembre arranca temprano pues habrá un nuevo juego internacional, esta vez la liga de futbol americana llega a Irlanda con su juego en Dublín. Ante esto, los Steelers actuarán de locales recibiendo a los Vikings a las 7:30 horas del centro de México.

La NFL llega a Dublín | X

Ya para las habrán siete partidos, destacando el duelo entre Buccaneers vs Eagles un duelo entre dos equipos invictos en la nacional y que se enfrentarán con miras a tener el número uno en la Conferencia. Al mismo tiempo se disputarán los juegos entren Falcons vs Commanders, Texans vs Titans, Patriots vs Panthers, Bills vs Saints, Lions vs Browns, Giants vs Chargers.

Más tarde se jugarán Rams vs Colts y 49ers vs Jaguars en punto de las 14:05 horas, mientras que Raiders vs Bears lo harán a las 14:25. A la misma hora tendremos otro de los juegos estelares entre y Chiefs vs Ravens, dos equipos que aspiran al Super Bowl pero han tenido un mal inicio de temporada.

Tendrán otro duelo | X

¿Cuáles son los juegos de Prime time?

El duelo estelar del día será el Cowboys vs Packers en el domingo por la noche. La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en la Semana de Comodines de postemporada del 2023, en el que el equipo de Wisconsin humilló a Dallas con Micah Parsons incluido. Ahora con el defensivo del otro lado, se vuelven a enfrentar en el AT&T

Finalmente, el lunes 29 de septiembre se cerrará la jornada con un doble partido de Monday Night Football. Dolphins vs Jets arrancarán la acción en un duelo divisional, mientras que, los Broncos se medirán a los Bengals una hora más tarde.

Dallas jugará sin CeeDee | AP