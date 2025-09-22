Jerry Jones envía mensaje a Micah Parsons antes de su esperado regreso a Dallas

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, aseguró tener “todo el respeto del mundo” por el linebacker de los Packers, Micah Parsons, quien volverá a la que fue su casa durante cuatro temporadas.

Los Dallas Cowboys atraviesan un momento complicado tras la dolorosa derrota 31-14 ante los Chicago Bears, que dejó en entredicho su capacidad de competir al más alto nivel. Ahora, en la Semana 4 de la NFL, el equipo texano tendrá una cita especial: el reencuentro con Micah Parsons, uno de los ídolos recientes de la afición, hoy jugador de los Green Bay Packers.

Regresará a Dallas | AP

El equipo de Green Bay también llega golpeado tras una sorpresiva caída ante los Cleveland Browns, por lo que buscará redimirse en un duelo marcado por la emotividad. Jerry Jones, propietario de los Cowboys, habló sobre el esperado regreso del linebacker: “Tengo todo el respeto del mundo por Parsons, lo conocemos bien, así que pueden apostar que estaremos preparando todo para enfrentarlo”, declaró a la prensa.

El duelo no solo significará el regreso de Parsons al AT&T Stadium, sino también una dura prueba para la endeble defensa de Dallas, que en los últimos dos partidos ha permitido 68 puntos, convirtiéndose en una de las más castigadas de la liga. Además de contener al explosivo linebacker, los Cowboys deberán enfrentar a Jordan Love y una ofensiva de los Packers que puede hacer daño tanto por aire como por tierra.

Le mandó un mensaje al defensor | AP

Dallas buscará recomponer el camino y evitar que la temporada se les escape de las manos, en un partido cargado de simbolismo y con la presión de volver a mostrar el nivel que hace apenas una semana los perfilaba como contendientes serios.

Ambos buscan regresar a la victoria | AP