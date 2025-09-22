Travis Kelce y Andy Reid tienen nueva discusión durante partido ante Giants

El entrenador en jefe y el ala cerrada tuvieron un enfrentamiento previo en el Super Bowl 58

22 de Septiembre de 2025

Los Kansas City Chiefs lograron su primera victoria de la temporada ante unos New York Giants sin muchas armas e inoperancia ofensiva. Sin embargo, la intensidad no estuvo solamente dentro del terreno de juego, sino también fuera del mismo, pues Travis Kelce y Andy Reid, ala cerrada y entrenador en jefe de los Chiefs, discutieron airadamente.

Kelce se acercó con mucha molestia hacia Andy Reid, después de que Harrison Butker falló un gol de campo de poco más de 40 yardas. El entrenador en jefe no se achicó y le contestó con mucha fortaleza al ala cerrada de casi dos metros, cosa que no pasó desapercibida por redes sociales.

 

 

Reacciones divididas

Para muchos, la reacción de Kelce fue deplorable, pues le volvió a faltar al respeto a la figura de autoridad dentro del emparrillado. Sin embargo, otros aficionados vieron con buenos ojos la reacción de Reid, pues consideraron que su forma de actuar fue la idónea tras los reclamos de Travis.

Travis Kelce | AP
Recuerdos del Super Bowl 58

No es la primera vez que Travis Kelce pierde los estribos frente a Andy Reid. Durante el Super Bowl 58, el ala cerrada también encaró con mucha furia al entrenador en jefe, aunque en aquella ocasión también hubo contacto físico.

Travis Kelce y Andy Reid comentaron lo sucedido tras la victoria ante San Francisco 49ers en aquel partido, en el que aseguraron que todo fue por el calor del momento. Sin embargo, la acción de Kelce en aquel juego también dejó mucho de qué hablar.

Andy Reid | AP
