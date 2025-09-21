James Conner estará fuera por el resto de la temporada; según fuentes

La derrota ante San Francisco 49ers no fue lo peor que le sucedió a los Arizona Cardinals este fin de semana. James Conner, corredor de los Cardenales, sufrió una lesión en el tobillo derecho, razón por la que estaría fuera el resto de la temporada.

Fuentes cercanas a Adam Schefter, periodista de ESPN, aseguraron que la temporada del running back de 30 años terminó. Conner tuvo un total de 95 yardas y 32 acarreos, con un promedio de 3.0 yardas por acarreo en los primeros tres juegos de la temporada.

Conner | AP

Reacciones de diversos jugadores

Varios jugadores de los Cardinals comentaron en conferencia de prensa su sentir por la lesión de Conner. Entre los más destacados fue Kyler Murray, mariscal de campo del equipo, quien destacó su frustración por la lesión de su compañero, al cual considera un hermano.

"Sí, es una lástima. No solo es mi compañero, sino que lo siento como un hermano. Verlo caer así es algo que nunca quieres ver. Entiendo que es parte del juego, pero no es lo ideal. Con todo el esfuerzo que hace y su personalidad, no quieres verlo lesionado así. Sí, es duro. Él es todo, significa todo", comentó Murray.

La lesión de Conner | AP

Con miras al jueves

El próximo jueves por la noche, Arizona Cardinals recibirá a otro rival de división, Seattle Seahawks. El Pájaro Rojo tendrá que mover sus piezas y subir a Trey Benson, corredor suplente, para ser el titular ante los Halcones Marinos.

El joven corredor de 23 años sumó 125 yardas en sus primeros tres partidos, siendo el líder en yardas terrestres de Arizona en la Temporada Regular. El suplente idóneo de Benson tendrá que ser Emari Demercado.

Conner | AP