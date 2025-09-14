Mac Jones, quarterback de San Francisco 49ers, tras el partido: "trabaje en mi mentalidad"

Brock Purdy, mariscal de campo titular de San Francisco 49ers, se lesionó en el transcurso de la semana, sin embargo, Mac Jones lo sustituyó de la mejor manera. El quarterback de 27 años tuvo un gran partido ante New Orleans Saints, con tres pases de anotación y 279 yardas por aire. Ante su gran actuación, el jugador originario de Florida comentó en conferencia de prensa tras el partido parte de su preparación.

"Realmente trabajé demasiado en mi mentalidad en la temporada baja. Obviamente cuando es tu primer inicio tienes un poco de nervios, pero después logré entrar en ritmo, con el gran trabajo de la línea, quienes bloquearon muy bien. Estoy orgulloso de los chicos, la defensiva y equipos especiales tuvieron un gran partido", comentó Jones.

Mac Jones | AP

Tras sus declaraciones, las redes sociales de San Francisco compartieron el video de Mac Jones, junto a la frase: "Nosotros estamos orgullosos de ti, Mac". El mariscal de campo cometió muy pocos errores, aunque el único grave fue un fumble que no significó puntos.

¿Competencia para Brock Purdy?

La gran actuación de Mac Jones dejó para el recuerdo grandes momentos, y aunque Brock Purdy es el quarterback titular de San Francisco, Jones tratará de aprovechar sus oportunidades. Aún se desconoce si Purdy podrá disputar el siguiente juego ante Arizona Cardinals.

Mac Jones | AP

El resurgir de Mac Jones

Mac Jones fue seleccionado en la primera ronda del Draft del 2021, por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Con el equipo de Foxborough, Jones logró una primera gran temporada, en la que llegó a ser considerado novato del año.

Sin embargo, tras malos partidos y malas decisiones de la gerencia de los Pats, Jones terminó su estancia en Nueva Inglaterra demasiado pronto. Mac llegó a Jacksonville Jaguars para ser el suplente de Trevor Lawrence, y aunque tuvo poca actividad, tampoco logró consolidarse.

Mac Jones | AP