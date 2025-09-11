¡Malas noticias para 49ers! Brock Purdy se perderá al menos dos partidos por lesión

Tras días de incertidumbre, finalmente los 49ers recibieron malas noticias y Brock Purdy se perderá al menos dos partidos por lesión.

De acuerdo con información de Ian Rapoport, el mariscal de campo de San Francisco estará fuera de actividad de dos a cinco semanas tras sufrir una lesión en el dedo del pie durante el juego de Semana 1 contra Seattle.

AP

La evolución de Purdy determinará cuánto tiempo estará fuera, pero es seguro que se perderá los encuentros contra Saints y Cardinals.

La baja del QB se suma a la George Kittle, quien a inicios de semana fue registrado en la reserva de lesionados por un problema en el tendón de la corva.

AP

En la Semana 1, San Francisco se impuso a Seahawks con Purdy lanzando dos anotaciones para 277 yardas; completó 26 de 35 intentos.

El equipo de Kyle Shanahan ahora quedará en manos de Mac Jones, quien recién llegó esta temporada tras dos años con los Patriots.