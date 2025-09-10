¡Alerta en Dallas! DaRon Bland apunta a ser baja por lesión en los Cowboys

El cornerback de los Dallas Cowboys, DaRon Bland, encendió las alarmas tras confirmarse una lesión en el pie derecho que podría dejarlo fuera de acción por un par de semanas. El equipo informó el miércoles a través de su sitio web que el esquinero estuvo ausente del entrenamiento y aparece ya en el informe oficial de lesionados de la NFL.

La buena noticia para la franquicia texana es que esta dolencia no está relacionada con la fractura por estrés en el pie izquierdo que marginó a Bland de los primeros diez partidos de la temporada pasada.

La lesión llega menos de dos semanas después de que Bland firmara una extensión de contrato por 92 millones de dólares y cuatro temporadas, que lo convirtió en el sexto esquinero mejor pagado de la NFL.

Un golpe a la defensiva de Dallas

La baja de Bland llega en un momento delicado para los Cowboys. Apenas la semana pasada, Trevon Diggs regresó a los emparrillados tras sufrir dos lesiones graves de rodilla en campañas consecutivas. En la derrota 24-20 ante los Philadelphia Eagles, Diggs participó en el 43% de las jugadas defensivas.

Bland, por su parte, venía de una temporada estelar en 2023: fue nombrado All-Pro tras establecer un récord de la NFL con cinco intercepciones regresadas para touchdown, además de liderar la liga con nueve intercepciones en total.

Opciones de reemplazo para los Cowboys

Ante la posible baja de Bland, el equipo podría recurrir al novato agente libre no reclutado Zion Childress, quien tuvo actuaciones destacadas en el campamento de entrenamiento y podría debutar el domingo frente a los New York Giants.

Otra alternativa es Roddy Steward, recién adquirido en waivers desde Minnesota, quien ya tuvo participación en equipos especiales en el duelo contra los Eagles.

