¿Se pierde el partido ante los Chiefs? Jalen Carter recibe castigo por escupirle a Dak Prescott

La NFL anunció esta semana su castigo en contra del defensivo de los Philadelphia Eagles, Jalen Carter, tras escupirle al mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, durante el partido inaugural de la temporada. Ante esto su participación en el juego de Semana 2 se puso en duda.

El incidente ocurrió segundos después del inicio del juego del jueves por la noche. Carter, seleccionado al Pro Bowl y considerado uno de los pilares defensivos de Filadelfia, fue expulsado antes de disputar un solo snap en la victoria de los Eagles por 24-20 sobre Dallas.

Le escupió al mariscal de campo | AP

El castigo de la NFL

El defensivo de tercer año recibió una multa de 57 mil 222 dólares por parte de la NFL. Además, se acordó que por este acto debía ser suspendido por un partido, sin embargo, al mismo tiempo se reveló que podrá jugar su partido ante los Kansas City Chiefs de este domingo.

La NFL dictaminó que el castigo da suspensión de un partido ya fue cumplido, pues el jugador no participó contra los Cowboys. La decisión marca un precedente, ya que envía el mensaje de que escupir a un rival implicará, al menos, perder un juego.

Recibió dos castigos | AP

¿Qué hará Filadelfia con Jalen Carter?

Aunque la liga no aplicará más sanciones, los Eagles podrían imponer una disciplina interna, como mantener a Carter en la banca. El entrenador en jefe, Nick Sirianni, se limitó a declarar que las medidas disciplinarias hacia sus jugadores se manejarán de manera privada.

“Voy a mantener todo lo que hago con él en privado, independientemente de si lo ven el domingo o no. Todo, cada conversación, ya sea personal o disciplinaria, se manejará en privado”.

El defensivo decidió no apelar la multa y se espera que se concentre en preparar el duelo del domingo ante los Chiefs, encuentro que tiene tintes de revancha tras el Super Bowl LVII.

No apelará la decisión | AP