¿Cuándo y dónde ver la Semana 2 de la NFL?

La Semana 2 de la NFL llega cargada de emociones y encuentros que prometen mantener a los aficionados al filo de sus asientos. Tras un inicio vibrante, varios equipos buscan mantener el invicto y otros confirmar que lo mostrado en la primera jornada no fue casualidad.

Packers y Commanders abren la acción en Lambeau Field

El kickoff de la jornada se disputará en el histórico Lambeau Field, donde Green Bay Packers recibirá a los Washington Commanders. Ambos llegan con marca de 1-0 y la motivación de seguir en la parte alta de la NFC. El duelo promete intensidad, con dos ofensivas que dejaron buenas sensaciones en su debut.

Sunday Night Football: Vikings quieren brillar en casa

El partido estelar del domingo será en Minneapolis, donde los Minnesota Vikings recibirán en horario estelar tras la espectacular actuación de J.J. McCarthy en la Semana 1. La expectativa es alta para ver si el novato logra repetir su rendimiento ahora ante su afición.

Chiefs vs Eagles: reedición del Super Bowl

El enfrentamiento más atractivo de la jornada se dará en Arrowhead Stadium: los Philadelphia Eagles visitan a los Kansas City Chiefs en una reedición del último Super Bowl. Mahomes y Hurts volverán a verse las caras en un choque que podría anticipar otra rivalidad de élite en la temporada.

Raiders vs Chargers cierran con sabor divisional

La Semana 2 cerrará en Las Vegas, donde los Raiders recibirán a los Los Angeles Chargers en un duelo divisional clave en la AFC West. Los Chargers llegan motivados tras vencer a los Chiefs en Brasil, mientras que los Raiders, bajo la dirección de Pete Carroll, buscan reafirmar su buen arranque y evitar caer al fondo de la división más competida de la liga.

¿Dónde ver la Semana 2 de la NFL?