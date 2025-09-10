Pese a lesión, Packers acuerda extensión hasta 2026 con Christian Watson

El receptor se mantiene en recuperación por una rotura de ligamento

10 de Septiembre de 2025
El receptor abierto de los Green Bay Packers, Christian Watson, firmó una extensión de contrato mientras continúa su recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior que está retrasando el inicio de su temporada.

Los Packers anunciaron el movimiento el miércoles. Los términos no fueron revelados, pero ESPN informó que Watson acordó una extensión de un año y $13,25 millones en un acuerdo que se extendería hasta 2026.

Watson comienza esta temporada en la lista de incapacitados físicamente para desempeñarse, lo que significa que debe perderse al menos los primeros cuatro juegos de los Packers. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el final de la temporada regular de 2024 de los Packers.

El jugador de 26 años ha sido la principal amenaza profunda de los Packers desde que lo seleccionaron del estado de Dakota del Norte en la segunda ronda del draft de 2022.

Watson tuvo 29 recepciones para 620 yardas y dos touchdowns el año pasado mientras jugaba en 15 juegos. Su promedio de 21,4 yardas por recepción lo ubicó en segundo lugar en la liga entre los jugadores con al menos 25 recepciones. Eso también representó el promedio más alto para cualquier jugador de los Packers con al menos 25 recepciones desde que James Lofton ganó 22 yardas por recepción en 1984.

Tuvo 41 recepciones para 611 yardas y siete touchdowns en 14 juegos como novato. Watson atrapó 28 pases para 422 yardas y cinco touchdowns mientras jugaba nueve partidos en 2023.

Su ganancia promedio de 16,9 yardas por recepción desde 2022 lo ubica en el tercer lugar entre todos los jugadores con al menos 75 recepciones durante ese período.

