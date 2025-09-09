49ers: George Kittle es colocado en la lista de lesionados por lesión en el tendón de la corva

El ala cerrada se perderá varias semanas tras abandonar duelo ante Seahawks

Álex Martínez
9 de Septiembre de 2025
George Kittle es colocado en la lista de lesionados
George Kittle es colocado en la lista de lesionados | AP

El ala cerrada estelar de los San Francisco 49ers, George Kittle, fue oficialmente colocado en la lista de reservas lesionados (IR), tras la resonancia magnética, debido a una lesión en el tendón de la corva ocasionada durante el partido inaugural de la temporada contra los Seattle Seahawks.

Esta decisión se confirmó después de que Kittle sufriera la lesión en el segundo cuarto, tras registrar cuatro recepciones para 25 yardas y un touchdown antes de abandonar el encuentro en el debut de los ‘Niners’.

49ers l AP

En lista de lesionados 

El entrenador Kyle Shanahan había expresado inicialmente cierta incertidumbre respecto a si colocar o no a Kittle en la IR: “No estamos seguros. Tenemos que ver cómo sana y cómo avanza la semana”.

Finalmente se determinó que el jugador estará ausente al menos por cuatro partidos. Esta decisión implica que podría regresar alrededor de la Semana 6 del calendario NFL.

Kittle l AP

Reemplazo de Kittle 

El equipo evalúa opciones adicionales como Brayden Willis (del practice squad) y considera posibles incorporaciones de veteranos como Ross Dwelley, Hayden Hurst o Nick Vannett para reforzar la posición mientras Kittle se recupera

En el hueco dejado por Kittle, los 49ers han actualizado su plan ofensivo. El novato Jake Tonges, quien contribuyó capturando el pase decisivo en el triunfo de la Semana 1, ha adquirido protagonismo, junto a otros TE como Luke Farrell, conocido por su habilidad en bloqueos. 

San Francisco l AP

TE PUEDE INTERESAR

George Kittle extiende contrato con 49ers

NFL | 29/04/2025

George Kittle extiende contrato con 49ers por cuatro años y 76.4 millones
Kittle se someterá a una resonancia

49ers | 08/09/2025

George Kittle, ala cerrada de los 49ers, se someterá a una resonancia tras lesión ante Seahawks
George Kittle y su mentalidad &quot;Cero Miedo&quot;, en honor a Penta

49ers | 07/09/2025

George Kittle y su mentalidad "Cero Miedo", en honor a Penta
Te recomendamos
Cristiano Ronaldo apunta a jugar contra Estados Unidos en marzo: ¿Sí viene a México?
NFL

LO ÚLTIMO

 