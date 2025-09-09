49ers: George Kittle es colocado en la lista de lesionados por lesión en el tendón de la corva

El ala cerrada estelar de los San Francisco 49ers, George Kittle, fue oficialmente colocado en la lista de reservas lesionados (IR), tras la resonancia magnética, debido a una lesión en el tendón de la corva ocasionada durante el partido inaugural de la temporada contra los Seattle Seahawks.

Esta decisión se confirmó después de que Kittle sufriera la lesión en el segundo cuarto, tras registrar cuatro recepciones para 25 yardas y un touchdown antes de abandonar el encuentro en el debut de los ‘Niners’.

En lista de lesionados

El entrenador Kyle Shanahan había expresado inicialmente cierta incertidumbre respecto a si colocar o no a Kittle en la IR: “No estamos seguros. Tenemos que ver cómo sana y cómo avanza la semana”.

Finalmente se determinó que el jugador estará ausente al menos por cuatro partidos. Esta decisión implica que podría regresar alrededor de la Semana 6 del calendario NFL.

Reemplazo de Kittle

El equipo evalúa opciones adicionales como Brayden Willis (del practice squad) y considera posibles incorporaciones de veteranos como Ross Dwelley, Hayden Hurst o Nick Vannett para reforzar la posición mientras Kittle se recupera

En el hueco dejado por Kittle, los 49ers han actualizado su plan ofensivo. El novato Jake Tonges, quien contribuyó capturando el pase decisivo en el triunfo de la Semana 1, ha adquirido protagonismo, junto a otros TE como Luke Farrell, conocido por su habilidad en bloqueos.

