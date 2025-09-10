Brock Purdy, prácticamente descartado para partido de 49ers contra Saints

El mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Brock Purdy, tiene pocas posibilidades de jugar el domingo contra los Saints de Nueva Orleans y podría perderse varias semanas debido a una lesión en un dedo del pie.

El entrenador Kyle Shanahan informó el miércoles que Purdy no pudo entrenar y podría perderse algo de tiempo tras lesionarse en la victoria inaugural de la temporada contra Seattle. Mac Jones sería el titular de los 49ers el domingo en Nueva Orleans si Purdy no puede jugar.

Purdy sigue sin entrenar con San Francisco | AP

Purdy jugó a pesar de las lesiones en el dedo del pie y el hombro izquierdo, liderando una serie ofensiva ganadora con touchdown, culminada con un pase de 4 yardas a Jake Tonges. Completó 26 de 35 pases para 277 yardas, con dos touchdowns y dos intercepciones contra Seahawks, en la Semana 1 de la Temporada 2025 de la NFL.

El mariscal se perdió dos partidos la temporada pasada por lesiones: uno por una lesión en el hombro derecho y otro por una lesión en el codo derecho.

Purdy comandó la victoria de los Niners ante Seattle | AP

Esos son los únicos partidos que se ha perdido por lesiones desde que asumió la titularidad a finales de la Temporada 2022. Sufrió una lesión importante en el codo derecho en el partido por el título de la NFC de 2022 que requirió cirugía, pero regresó para el primer partido de la temporada siguiente.

Jones, ex selección de primera ronda de Nueva Inglaterra en 2021, firmó con San Francisco como agente libre en marzo.

Purdy solo se ha perdido dos partidos en su carrera por lesión | AP