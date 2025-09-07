NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 1

Los primeros 15 juegos ya son historia, y a falta del Monday Night Football, las Divisiones comenzaron a tomar forma. La Semana 1 dejó gratas sorpresas y un clásico para el recuerdo con el Baltimore Ravens vs Buffalo Bills.

En la Conferencia Americana, Indianapolis Colts y Daniels Jones dieron una de las grandes sorpresas, con una victoria apabullante sobre Miami Dolphins. Por su parte, la Conferencia Nacional, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Washington Commanders, Green Bay Packers y Tampa Bay Buccaneers ganaron sus primeros partidos divisionales de la campaña.

San Francisco 49ers | AP

Standings de la Conferencia Americana

AFC Este

Buffalo Bills 1-0 New York Jets 0-1 New England Patriots 0-1 Miami Dolphins 0-1

AFC Oeste

Los Angeles Chargers 1-0 Denver Broncos 1-0 Las Vegas Raiders 1-0 Kansas City Chiefs 0-1

AFC Norte

Cincinnati Bengals 1-0 Pittsburgh Steelers 1-0 Baltimore Ravens 0-1 Cleveland Browns 0-1

AFC Sur

Indianapolis Colts 1-0 Jacksonville Jaguars 1-0 Houston Texans 0-1 Tennessee Titans 0-1

Steelers | AP

Standings de la Conferencia Nacional

NFC Este

Washington Commanders 1-0 Philadelphia Eagles 1-0 Dallas Cowboys 0-1 New York Giants 0-1

NFC Oeste

San Francisco 49ers 1-0 Arizona Cardinals 1-0 Los Angeles Rams 1-0 Seattle Seahawks 0-1

NFC Norte

Green Bay Packers 1-0 Chicago Bears 0-0* Minnesota Vikings 0-0* Detroit Lions 0-1

NFC Sur

Tampa Bay Buccaneers 1-0 Carolina Panthers 0-1 New Orleans Saints 0-1 Atlanta Falcons 0-1

Packers | AP

*A falta de su juego de Monday Night Football