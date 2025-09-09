NFL: New Orleans Saints perderán al safety Julian Blackmon por lesión; el pronóstico no es favorable

El safety titular de los New Orleans Saints, Julian Blackmon, tiene una lesión en el hombro que podría dejarlo fuera por el resto de la temporada, dijo el lunes el entrenador Kellen Moore.

Blackmon, adquirido por Nueva Orleans tras la retirada de Tyrann Mathieu en vísperas del campamento de entrenamiento, jugó en el arranque de temporada de los Saints, que perdieron 20-13 ante los Arizona Cardinals.

Blackmon jugó contra los Arizona Cardinals en la Semana 1 | AP

Incluso se marchó a casa del Caesars Superdome antes de expresar su preocupación al personal médico del equipo de que el dolor en el hombro pudiera ser más grave de lo que creía inicialmente, explicó Moore.

Blackmon participó en cuatro tackles y desvió un pase durante en el juego del domingo. "Eso es lo que te hace la adrenalina. A veces les pasan estas cosas a estos chicos. Hay mucho vigor, mucha energía y partidos, haces jugadas importantes y todos están doloridos después de un partido de fútbol americano".

Blackmon apunta a perderse toda la temporada | X: @Saints

"A veces lleva un tiempo distinguir entre dolencia y lesión, y desafortunadamente, así le pasó a Julian", añadió Moore, quien no indicó de inmediato quién ascenderá a la alineación titular para el partido contra los San Francisco 49ers. Entre las posibilidades se encuentran Ugo Amadi, Jonas Sanker y Jordan Howden.

El tackle derecho titular de los Saints, Taliese Fuaga, también se lesionó durante el juego del domingo y estuvo fuera gran parte de la segunda mitad después de lesionarse la rodilla. Moore dijo que su estado para esta semana no estaba claro y se actualizaría el miércoles.

Taliese Fuaga también salió con dolencias | X: @Saints