Josh Allen logra histórica marca en el último partido ante Ravens

Buffalo Bills, de la mano de Josh Allen, confirmó una gran remontada en los últimos minutos ante Baltimore Ravens. El mariscal de campo hizo saber a todo mundo que quiere tener una temporada diferente y el objetivo es el Super Bowl, por lo que en su primer juego rompió un nuevo récord.

Allen se convirtió en el primer mariscal de campo que logró más de 250 yardas por aire y dos touchdowns por tierra en todos los cuartos, siendo el último de ayer el de su consagración.

Josh Allen | AP

Su Sunday Night Football

El partido de Josh Allen y su ofensiva fue una demostración del poderío del equipo de Sean McDermott. Los Bills regresaron en el último cuarto y derrotaron a unos Cuervos que poco pudieron hacer ante la gran conexión de Josh con el ovoide.

Allen terminó con 394 yardas por aire y dos touchdowns por la misma vía; de igual forma, logró 30 yardas por tierra y la cantidad de anotaciones antes mencionada. Josh buscará brindar más juegos mágicos en la temporada de despedida del Highmark Stadium.

Siguiente juego de Bills

La próxima parada será con uno de esos rivales que siempre son incómodos, los divisionales. Los Bills visitarán el MetLife Stadium para enfrentar a unos Jets que dejaron una gran presentación en su debut pese a su derrota.

Josh Allen | AP