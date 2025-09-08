¡La esperanza muere al último! Bills tuvieron 1 por ciento de probabilidad de victoria ante Ravens

Milagrosa victoria. La NFL sigue demostrando que los partidos no se acaban hasta que se acaban y el más reciente ejemplo llegó en el Sunday Night Football de la Semana 1. Los Buffalo Bills lograron rescatar un triunfo importante incluso estando 15 puntos abajo ante los Baltimore Ravens con cuatro minutos restando en el partido.

De la mano de Josh Allen y una defensiva que finalmente respondió, los Bills consiguieron su primera victoria de la temporada con un marcador de 41-40. Esto lo lograron a pesar de haber tenido 1.1% de probabilidad de ganar el partido restando sólo 4.48 minutos en el partido.

La gráfica del triunfo

Los Bills iniciaron el partido con el pie derecho anotando en su primera serie ofensiva, sin embargo, a partir de entonces, fue todo para los Ravens, exceptuando los últimos cinco minutos del partido. Durante los primeros tres cuartos, Baltimore anotó 34 puntos por sólo 19 de los Bills. Estos números llevaron a ESPN Analytics a darle una probabilida de e triunfo a los Ravens de 99.1%.

La esperanza muere al último

A pesar de tener la probabilidad en contra, los Bills no se rindieron. Con una anotación de Josh Allen, el equipo se acercó a nueve puntos de diferencia, sin embargo, un acarreo de Derrick Henry a anotación llevó a la diferencia de 40-25, que parecía final.

A partir de entonces, los Bills respondieron con dos anotaciones, ayudados por un balón suelto de Henry, recortando la distancia a solo dos puntos con 1.48 minutos por disputarse. Posteriormente la defensa logró detener a Lamar Jackson entregándole el balón de vuelta a Josh Allen, quien en un par de jugadas llevó a su equipo hasta dentro de la yarda 10, donde Matt Prater cerró la victoria con un gol de campo.

Con esto, los Bills pasaron de tener una probabilidad de menos de 1% de victoria a ganar el partido. En la historia de la NFL antes del domingo, los equipos que perdían por 15 puntos en los últimos cuatro minutos tenían un récord de 3-2312. Los Bills se convirtieron en el cuarto equipo en lograr el triunfo.