¡Históricos! Los Buffalo Bills impusieron récord con su épica remontada ante los Baltimore Ravens

Comenzó la Temporada 2025 de la NFL y la Semana 1 cumplió con las expectativas. Desde el Kick-off de los Philadelphia Eagles contra los Dallas Cowboys, hasta el debut de Aaron Rodgers con los Pittsburgh Steelers frente a los New York Jets, los partidos de la primera jornada cautivaron a los aficionados, con el juego entre Buffalo Bills y Baltimore Ravens como el mejor hasta ahora.

En un partido clave de la Conferencia Americana, y que muy probablemente se repita en alguna instancia en la postemporada, los Bills se repusieron de una desventaja de 15 puntos y de impusieron 40-41 en el Highmark Stadium. Con ello, escribieron un nuevo capítulo en la historia de la liga.

Los Bills lograron una épica remontada | AP

Histórica remontada de los Bills

La victoria de Bufalo este domingo fue apenas la cuarta ocasión que un equipo se repuso de una desventaja de 15 puntos con cuatro minutos o menos en el reloj. Sin embargo, de acuerdo con Opta Stats, los Bills fueron el primero en recuperarse y además ganar el partido en tiempo regular.

En 2003, los Indianapolis Colts de Peyton Manning se impusieron a los Tampa Bay Buccaneers con marcador 38-35 y en 2008 nuevamente tuvieron una gran remontada para vencer a los Houston Texans 31-27. Mientras que en 2011, con Tim Tebow los Denver Broncos remontaron ante los Miami Dolphins para imponerse 18-15; los tres juegos ganados en tiempo extra.

Fue la primera vez que un equipo remonta 15 puntos y gana en tiempo regular | AP

Otra temporada que empieza scorigami

El término 'scorigami' hace referencia a un resultado que, aunque posible, es improbable en determinado deporte. Por ejemplo, en la NFL, por su específico sistema de puntuación y lo poco comúnes que son safetys o conversiones de dos puntos, hay combinaciones que no pueden darse.

En ese sentido, el 41-40 que lograron los Bills era un scorigami que se dio por primera vez este domingo en el Highmark Stadium. Con ello, fue la tercera temporada consecutiva en la cual hubo uno de estos resultados improbables en la Semana 1; en 2023 fue la victoria 25-9 de los Ravens contra los Texans, mientras que el año pasado fue el triunfo 32-19 de los San Francisco 49ers contra los New York Jets.

Fue la tercera temporada al hilo que hubo un scorigami en la Semana 1 | AP