Travis Kelce se responsabiliza por lesión de Xavier Worthy en el Chargers vs Chiefs

El ala cerrada de Kansas City habló sobre una de las jugadas que marcaron el partido en Brasil

David Torrijos Alcántara
10 de Septiembre de 2025
Una de las figuras de Kansas City, Travis Kelce fue protagonista de una de las jugadas que marcaron la Semana 1 en el partido de Chiefs y Los Angeles Chargers en São Paulo, Brasil. El ala cerrada tomó la responsabilidad de la lesión de Xavier Worthy.

¿Qué dijo Travis Kelce sobre el choque con Xavier Worthy? 

En un podcast, “New Heights”, el cual comparte con su hermano, Jason Kelce abordaron el tema de la derrota ante Chargers. Travis aseguró que fue difícil seguir después del choque con uno de sus compañeros, en este caso Xavier Worthy.

"Me choqué con uno de mis jugadores y lo saqué del partido. Literalmente, lo saqué. Esa es una de las partes más frustrantes, y es difícil recuperar la energía sabiendo que acabas de lesionar a alguien", aseguró el ala cerrada de los Chiefs.

¿Cuándo regresará Worthy con Chiefs? 

Con una lesión en el hombro derecho, Worthy no pudo continuar en el partido en Brasil y está en duda para el duelo ante Philadelphia Eagles, en lo que será una especie de revancha del último Super Bowl.

"No estoy seguro de su estado de salud, pero espero que lo recuperemos lo antes posible porque significa mucho para este equipo... Puedo ver lo duro que trabaja, y veo que su juego está mejorando, y sé que arrasará en la liga cuando regrese”, agregó Kelce.

