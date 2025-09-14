Eagles vence a Chiefs 20-17 con brillante defensiva

Jalen Hurts y Saquon Barkley tuvieron carreras de touchdown, y Andrew Mukuba logró una importante intercepción a Patrick Mahomes en el último cuarto, ayudando a los Eagles a una victoria de 20-17 sobre los Kansas City Chiefs en una revancha de un Super Bowl que Filadelfia ganó en una paliza.

Hurts lanzó solo 101 yardas y Barkley solo acarreó 88, pero la defensa de los Eagles (2-0) dio un paso al frente, llevándolos a su séptima victoria consecutiva y la 17.ª en 18 partidos. Limitaron a los Chiefs a 294 yardas, los detuvieron una vez en cuarta oportunidad y lograron la única pérdida de balón en un momento crucial del partido.

Eagles l AP

Los Eagles han ganado tres partidos seguidos contra Kansas City. Los Chiefs habían ganado los cuatro enfrentamientos anteriores.

Mahomes solo tuvo 187 yardas de pase, una vez más con dificultades para encontrar jugadores clave sin el receptor suspendido Rashee Rice y su compañero lesionado Xavier Worthy. Mahomes logró 66 yardas y un touchdown terrestre, pero el dos veces MVP no recibió mucha ayuda de nadie más, y los Chiefs cayeron a 0-2 por primera vez desde la temporada 2014.

Esa fue la segunda temporada del entrenador Andy Reid en Kansas City y la temporada más reciente en la que no logró llegar a los playoffs.

NFL l AP

A diferencia del Super Bowl de febrero, cuando los Eagles tomaron una ventaja de 24-0 en el entretiempo y agregaron puntos en el tercer cuarto, los Chiefs salieron con cierta sensación de vida el domingo después de una deslucida derrota en el inicio de la temporada ante los Chargers en Brasil.

Barkley atacó primero con una carrera de touchdown de 13 yardas al final del primer cuarto, pero Harrison Butker compensó un fallo previo con un gol de campo para Kansas City. Los Chiefs recuperaron el balón rápidamente y Mahomes, con una repentina tendencia a bajar el hombro para asestar un golpe, lo hizo con un par de defensores antes de correr 13 yardas para el touchdown de la ventaja.

Chiefs empató

Jake Elliott anotó un gol de campo de 58 yardas antes del medio tiempo para empatar el partido para Filadelfia. Añadió un gol de campo de 51 yardas al inicio del tercer cuarto, después de que los Chiefs evitaran su propio "empujón trasero" y le dieran el balón a Kareem Hunt en cuarta y 1, quien fue bloqueado de inmediato.

Philadelphia l AP

Victoria de Eagles

El marcador se mantuvo 13-10 hasta el último cuarto. Después de que Hunt convirtiera en cuarta y 1 en la yarda 13 de Filadelfia para mantener viva la serie ofensiva de Kansas City, Mahomes recibió un pase que rebotó en las manos de Travis Kelce en la línea de gol y le cayó a Mukuba, quien lo interceptó.

Diez jugadas y 59 yardas después, Hurts avanzó en cuarta y gol para un touchdown que amplió la ventaja a 20-10. Los Chiefs se acercaron 20-17 pero ya no hubo tiempo de más.