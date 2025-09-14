¡Sin daños colaterales! Josh Allen protagoniza divertida escena tras un duro golpe en la nariz

El mariscal de campo de Buffalo Bills preocupó a todos sus aficionados tras una fuerte tacleada en el duelo ante Jets

Josh Allen | AP
Emiliano Arias Pacheco
14 de Septiembre de 2025

Josh Allen, quarterback de Buffalo Bills, volvió a demostrar porque es el actual MVP de la NFL. El mariscal de campo dio una actuación brillante ante Baltimore Ravens la semana anterior, y aunque en el partido ante New York Jets no tuvo los grandes números, todo eso quedó atrás con la increíble fortaleza que mostró después de un duro golpe que sufrió en la nariz en el primer cuarto.

Allen dejó todo en el emparrillado tras ese golpe y guió a los Bills a destrozar a su rival de división en la Semana 2. Sin embargo, el gran momento fue después de la victoria, cuando el exmariscal de campo de la Universidad de Wyoming se miró en un dispositivo electrónico para checar el estado de su nariz.

 

 

El duro contacto hacia Josh Allen

La victoria de Buffalo sobre Jets significó otro gran momento en la joven campaña de la NFL. Josh Allen realizó un pequeño acarreo al final del primer cuarto, pero tres jugadores de Nueva York lo taclearon sobre la línea de screamish.

Tras la dura detención al mariscal de campo, Allen abandonó por su propio pie el campo y estuvo fuera por dos jugadas, las cuales fueron lideradas por Mitch Trubisky. Ni la defensa de Jets, un dolor en la nariz o una gran cantidad de sangre fueron suficientes para detener a Josh.

Su lesión | AP
Caída de los Jets

Los Jets de Nueva York nunca pudieron encontrar su ritmo y terminaron por caer de nueva cuenta en el MetLife Stadium. Justin Fields también recibió un duro golpe y tuvo que ceder su lugar a Tyrod Taylor.

