Alarma en Cincinnati: Joe Burrow abandona el partido por lesión en triunfo ante Jaguars

Los Cincinnati Bengals encendieron las alarmas luego de que su mariscal de campo franquicia, Joe Burrow, sufriera una lesión en el dedo del pie izquierdo durante la primera mitad del duelo ante los Jacksonville Jaguars. El quarterback no regresó al campo, lo que generó preocupación a pesar de que su equipo logró imponerse 31-27 gracias a la actuación de su sustituto, Jake Browning.

Burrow tuvo que abandonar el partido | AP

La lesión de Joe Burrow preocupa a Cincinnati

Burrow, pieza clave de la ofensiva de los Bengals, apenas pudo completar siete de 13 pases para 76 yardas y un touchdown antes de salir lesionado. Su ausencia dejó en incertidumbre a los aficionados y al propio equipo, ya que se trata de la figura que ha liderado a Cincinnati en temporadas recientes. La naturaleza exacta de la lesión aún no ha sido detallada, pero su salida del encuentro es una señal preocupante para el futuro inmediato de la franquicia.

La lesión se produjo en un momento crítico, cuando los Bengals buscaban mantener el buen inicio de temporada que los ha puesto 2-0 por primera vez desde 2018. La expectativa ahora se centra en conocer la gravedad del problema físico y cuánto tiempo podría estar fuera Burrow, cuyo estado de salud es vital para las aspiraciones del equipo en la AFC.

El quarterback ya había aportado con puntos ante Jaguars | AP

Jake Browning responde en relevo y asegura la victoria

En medio de la incertidumbre, Jake Browning tomó los controles de la ofensiva y cumplió con creces. El suplente pasó para 241 yardas y completó un acarreo de una yarda para touchdown a solo 18 segundos del final, sellando la victoria para Cincinnati. Su actuación incluyó una serie decisiva de 15 jugadas y 92 yardas, en la que completó nueve de 12 pases, mostrando temple en los momentos clave.

A pesar de tres intercepciones, Browning supo apoyarse en Ja’Marr Chase, quien registró 14 recepciones para 165 yardas y su primer touchdown de la temporada. Sin embargo, más allá del triunfo, el tema central sigue siendo la salud de Burrow, pues el equipo dependerá de su recuperación para mantenerse competitivo en lo que resta de la campaña.

Browning 'brilló' para completar la victoria