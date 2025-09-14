James Hudson III agrede a James Houston y sorprende al no ser expulsado

El tackle ofensivo de los New York Giants, James Hudson III, protagonizó una de las escenas más polémicas de la Semana 2 en la NFL, luego de agredir con un manotazo en la cabeza al pass rusher de los Dallas Cowboys, James Houston. Pese a la clara acción antideportiva, el liniero no fue expulsado del encuentro, lo que generó sorpresa en la transmisión y en la afición.

La jugada ocurrió en el primer cuarto, cuando Hudson perdió la compostura tras permitir una captura de Houston en la acción previa. En la siguiente jugada, durante una corrida de Cam Skattebo, el veterano soltó un golpe abierto en la parte trasera del casco de su rival, lo que derivó en un castigo de 15 yardas por rudeza innecesaria. Sin embargo, el árbitro únicamente sancionó la falta sin enviar al jugador a los vestidores.

Honestly, I’m surprised the referees didn’t eject James Hudson for this. pic.twitter.com/TrC7mhk320 — Doug Rush (@TheDougRush) September 14, 2025

Los comentaristas Joe Davis y Greg Olsen, de la cadena Fox, compararon la acción con lo ocurrido en la Semana 1, cuando Teair Tart, de los Chargers, también fue castigado pero no expulsado tras abofetear a Travis Kelce.

Una serie para el olvido: cuatro castigos en seis jugadas

Lo ocurrido con Hudson no quedó ahí. Durante la misma serie ofensiva, el liniero acumuló un total de cuatro castigos en apenas seis jugadas, un hecho que, según la transmisión, no se registraba en la NFL en lo que va de este siglo.

Tras el golpe a Houston, Hudson cometió dos inicios en falso y otra rudeza innecesaria, acumulando 35 yardas negativas y desestabilizando por completo a la ofensiva dirigida por Russell Wilson. Pese a los errores, los Giants lograron rescatar un gol de campo de 38 yardas gracias a Graham Gano, pero Hudson fue enviado de inmediato a la banca y sustituido por el novato Marcus Mbow