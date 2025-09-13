Austin Ekeler sufre rotura del tendón de Aquiles y se pierde lel resto de la temporada 2025

Los temores en Washington se confirmaron. Este sábado, los Commanders anunciaron que Austin Ekeler sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles de la pierna derecha, tras los estudios médicos realizados luego de la derrota ante los Green Bay Packers en Lambeau Field.

La jugada ocurrió en el segundo cuarto, cuando el corredor intentó un cambio de dirección durante una ruta de pase. Ekeler cayó al césped sin contacto y tuvo que ser retirado en camilla rumbo al vestuario.

Con la confirmación de la rotura, el corredor de 30 años se perderá el resto de la campaña 2025 de la NFL, representando un duro golpe para el esquema ofensivo de los Commanders, donde era una pieza clave tanto por tierra como en el juego aéreo.

La franquicia ahora deberá ajustar su backfield con opciones como Jacory Croskey-Merritt, Jeremy McNichols y Chris Rodriguez Jr., mientras se evalúa la posibilidad de incorporar refuerzos.

Podría haber sido su último juego con los Commanders

Esta era la segunda temporada de Ekeler con Washington, y su contrato vence al final de la presente campaña. Con la lesión confirmada y su estatus como agente libre al término de la temporada, existe incertidumbre sobre si regresará a la franquicia en 2026. La recuperación de una rotura de tendón de Aquiles suele tardar entre 9 y 12 meses, por lo que su futuro inmediato dependerá de su rehabilitación y de las decisiones que tome la organización.