¡Lamentable! Aficionados de los Rams y los Texas protagonizan pelea

Regresó la NFL y con ella la emoción y adrenalina del juego, desafortunadamente, para algunos la emoción sobrepasa el juego y se dejan llevar por la violencia, misma que se vio presente en el SoFi Stadium.

SoFi Stadium | @RamsNFL

Altercado en la tribuna

Tras la victoria de los Ángeles Rams ante los Texans de Houston en la Semana 1 de la NFL, un grupo de fanáticos protagonizaron un momento bochornoso al irse hasta los golpes entre ambas aficiones.

En un video que se hechizo viral en las redes sociales, se pueden ver a dos seguidoras de ambos equipos decirse de palabras hasta que una de ellas explotó y se fue a los golpes, ante esta situación, las persona a su alrededor intentan separarlas, sin embargo, esto fue en vano.

🚨🚨WARNING: GRAPHIC🚨🚨



ENTIRE VIDEO OF THE FIGHT BETWEEN #RAMS AND #TEXANS FANS IN THE NOSEBLEEDS…



MANY PUNCHES BEING THROWN. BEER BEING SPILLED ALL OVER.



LA fan holding a baby and throwing punches.



“Chose Love” written on the field in the end zone: pic.twitter.com/k8nPmRjV3U https://t.co/jcdY6D7Dgr — MLFootball (@_MLFootball) September 9, 2025

Tras el altercado, la seguridad del recinto tardó poco más de tres minutos en llegar a l lugar de los hechos, desafortunadamente cuando pudieron calmar la situación, ambas seguidoras mostraban lesiones en el rostro y así fueron retiradas del lugar.

@RamsNFL