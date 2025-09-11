¡Lamentable! Aficionados de los Rams y los Texas protagonizan pelea

Regresó la NFL y con ella la emoción y adrenalina del juego, desafortunadamente, para algunos la emoción sobrepasa el juego y se dejan llevar por la violencia, misma que se vio presente en el SoFi Stadium.
Altercado en la tribuna
Tras la victoria de los Ángeles Rams ante los Texans de Houston en la Semana 1 de la NFL, un grupo de fanáticos protagonizaron un momento bochornoso al irse hasta los golpes entre ambas aficiones.
En un video que se hechizo viral en las redes sociales, se pueden ver a dos seguidoras de ambos equipos decirse de palabras hasta que una de ellas explotó y se fue a los golpes, ante esta situación, las persona a su alrededor intentan separarlas, sin embargo, esto fue en vano.
🚨🚨WARNING: GRAPHIC🚨🚨
ENTIRE VIDEO OF THE FIGHT BETWEEN #RAMS AND #TEXANS FANS IN THE NOSEBLEEDS…
MANY PUNCHES BEING THROWN. BEER BEING SPILLED ALL OVER.
LA fan holding a baby and throwing punches.
“Chose Love” written on the field in the end zone: pic.twitter.com/k8nPmRjV3U https://t.co/jcdY6D7Dgr
— MLFootball (@_MLFootball) September 9, 2025
Tras el altercado, la seguridad del recinto tardó poco más de tres minutos en llegar a l lugar de los hechos, desafortunadamente cuando pudieron calmar la situación, ambas seguidoras mostraban lesiones en el rostro y así fueron retiradas del lugar.