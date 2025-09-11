Partidos de hoy 11 de septiembre de 2025

Arranca la Semana 2 de la NFL. Juegos estelares en este jueves deportivo. Primero, Washington y Green Bay dan inicio a la nueva semana de NFL con el Thursday Night Football. Poco después Los Diablos Rojos y Charros de Jalisco continúan su camino rumbo al título de la Serie del Rey. Todo esto y más en la agenda de este jueves 11 de septiembre. A continuación, te contamos los partidos a seguir de este día.

Continúa la Serie del Rey

Los Diablos y Charros continúan su camino rumbo al título de la Liga Mexicana de Beisbol. Tras el juego 1 en la Serie del Rey se mantiene en el Alfredo Harp Helú, donde, buscará sacar ventaja, por su parte quieren emparejar la serie antes de ir a Jalisco.

Continúa la Serie del Rey | X

Inicia la Semana 2

Este jueves la NFL inicia su semana 2 con un duelo estelar. Dos equipos candidatos al Super Bowl se miden en un partido de jueves por la noche. Los Green Bay Packers de Micah Parsons se miden a los Washington Commanders de Jayden Daniels. El equipo que gane se mantendrá invicto y puede dar un paso importante rumbo al sembrado 1 de la Conferencia Nacional.

Arranca la Semana 2 | X @nflmx

Futbol femenil

Este jueves también tendremos actividad en futbol pues, arranca la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Dos equipos sotaneros buscarán sacar la victoria cuando Puebla y Querétaro se midan en el Estadio Cuauhtémoc con miras a dejar los últimos tres puestos de la tabla.

Los partidos de hoy | RÉCORD