Charros vs Diablos Rojos EN VIVO Serie del Rey 2025 Juego 1

La temporada de la Liga Mexicana de Beisbol se está terminando y, después de las Series de Zona, Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco buscan definir al campeón de la LMB en la Serie del Rey 2025.

Charros, que eliminó de manera polémica a los Sultanes de Monterrey, busca su primer campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol en más de 50 años. Por su parte, los Diablos quieren sumar una estrella más en su escudo, la última vez que los Pingos fueron bicampeones en el beisbol nacional fue en las temporadas 2002, 2003.

La Serie del Rey comenzará este miércoles 10 de septiembre, los dos primeros juegos se llevarán a cabo en el Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México, antes de que viajen a la Perla Tapatía por los juegos tres y cuatro.

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL JUEGO:

¡Inicia el juego!

Comienza la primera entrada del Juego 1 de la Serie del Rey

Segunda entrada (Parte baje)

Charros 0- 4 Diablos I Pinto lanza una recta hacia el jardín derecho y deja a Carlos Pérez anotar la cuarta carrera.

Charros 0- 3 Diablos I Pérez lanza una alta al jardín central y avanza a la segunda base.

Charros 0- 3 Diablos I R. Ruíz es el primer ponchado del México en la segunda entrada.

Segunda entrada (Parte alta)

Charros 0- 3 Diablos I Garlick se convierte n ele tercer out y acaba la parte baja de la segunda.

Charros 0- 3 Diablos I Smith se va como el segundo ponchado del juego.

Charros 0- 3 Diablos I Ponche para Gil, cayó el primer out.

Primera entrada (Parte baja)

Charros 0- 3 Diablos I Payán consigue el tercer out y termina la primera entrada de l Juego 1 de la Serie del Rey

Charros 0- 3 Diablos I ¡Home Ruuuuun! de Marmolejos y el México ya gana tres a cero.

@DiablosrojosMX

Charros 0- 2 Diablos I Ornelas deja a Córdoba hacer la segunda carrera y se lleva el segundo Out productivo.

Charros 0- 1 Diablos I Canó hace un out productivo y pone en tercera base a Córdoba.

Charros 0- 1 Diablos I Córdoba Manda bola baja al jardín derecho y Sepúlveda logra llegar al plato.

Sepúlveda lanza una alta al jardín central y avanza hasta la segunda base.

Sepúlveda sale a la zona de bateo para la primera parte ofensiva del México.

Primera entrada (Parte alta)

Wielansky lanza una bola corta y llega el tercer y ultimo out.

Smith lanza un arecta que se convierte n el segundo out del juego.

Fargas se va como el primer Out de los Cahrros

Ricardo Pinto lanza la bola y da por iniciada la parte alta de la primera entrada.

¡Comienzan los preparativos para el Juego 1 de la Serie del Rey!

Desde las cinco de la tarde se abrieron las puertas del Harp Helú, mismo que promete estar en lleno total, en una serie que se pronostica llegue hasta los seis juegos.

@DiablosRojosMX

¡Listas las alineaciones!

@DiablosRojosMX

@charrosbeisbol

¡Retraso por mal clima!

Debido a una amenaza de posible lluvia, el juego a disputarse originalmente a las 19:00 se pospuso hasta previo aviso, por ahora no se ha hecho oficial en cuanto tiempo podría iniciar el esperado encuentro entre Diablos y Charros.

Umpires y dirigentes ya analizar iniciar el juego.

@DiablosRojosMX