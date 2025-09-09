Lorenzo Bundy y Benjamín Gil calientan la Serie del Rey 2025

Con la confianza a tope y el respaldo de sus planteles, Lorenzo Bundy, manager de los Diablos Rojos del México, y Benjamín Gil, timonel de los Charros de Jalisco, compartieron sus impresiones en conferencia de prensa previa al inicio de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), que arrancará este miércoles 10 y jueves 11 en el estadio Alfredo Harp Helú.

Los Pingos llegan con la misión de refrendar el título y conquistar el bicampeonato en la liga de verano, mientras que los Medias Azules persiguen una hazaña inédita: levantar en un mismo año el campeonato de la Liga del Pacífico y de la LMB.

Quiere el bicampeonato | IMAGO7

“Ustedes no saben el orgullo que tengo de tener ese puesto. Tengo cinco años con este año el número seis como Diablo, cuatro como pelotero y mi segundo como manager. Son cuatro campeonatos y busco el quinto. No me canso de eso. Como mis peloteros, el año pasado cuando comenzamos y estábamos ganando, y ganando, y ganando. Y les preguntaban: ¿ustedes no se cansan de ganar? Y la verdad que no”, señaló Bundy, confiado en repetir la gloria con la novena escarlata.

Se acerca el doblete | IMAGO7

Del otro lado, Gil se mostró ambicioso con lo que podría representar para los Charros un doblete histórico en el beisbol nacional. “Yo soy adicto. Yo siento que soy adicto y no hay nadie que me pueda ayudar a superar esta adicción que tengo de ganar a todos los niveles. Se puede llegar a hacer un año redondo que creo nunca se ha visto anteriormente en el beisbol mexicano. El haber ganado el campeonato en Pacífico y ganar este campeonato”, expresó.

En el marco del inicio de la serie final, también fue presentado el trofeo: 108 costuras, el cual coronará al flamante campeón de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol.