Washington Commanders vs Green Bay Packers ¿Dónde y a qué hora ver el TNF?

A mantener el invicto. La Semana 1 de la NFL ya es historia y tras el MNF es momento de voltear a ver la nueva semana en la que los Green Bay Packers recibirán a los Washington Commanders en el Thursday Night Football, el juego que abrirá la nueva semana.

Ambos equipos llegan al juego de Prime Time tras haber brillado en el primer partido de la temporada ante rivales divisionales. Ahora buscarán una victoria más para poder mantener el invicto con miras a ser el equipo mejor sembrado rumbo a los Playoffs.

Arranca la semana 2 | X @nflmx

¿Cómo llegan?

Los Commanders llegan a este juego no sólo tras haber aplastado a los Giants el domingo pasado, sino que con el recuerdo de haber disputado la juego de Campeonato de la Conferencia Nacional ante los eventuales campeones. Hoy tienes la encomienda de demostrar que, de la mano de Jaylen Daniels, son favoritos al Super Bowl.

Frente a Washington habrá un viejo conocido en Micah Parsons, el defensivo estrella llega como la nueva figura de los Packers tras haber sido intercambiado por los Dallas Cowboys. En su primer partido, logró conseguir una captura en la aplastante victoria ante los Detroit Lions. Ahora en su por segundo partido consecutivo en Lambeau Field, buscarán un nuevo triunfo.

Busca brillar en Green Bay | AP

Historial entre ambos

Estas dos franquicias se han visto las caras en 40 veces incluyendo 3 partidos de postemporada. Ene estos juegos los cabezas de queso tienen ventaja con 22 victorias por 17 para los Washington además de un empate. La última vez que se vieron las caras Washington ganó por marcador de 23-21 en el 2022.

Ahora estos dos equipos se encargarán de abrir la semana 2 en el Thursday Night Football en Green Bay. El juego se llevará a cabo en Lambeau Field en punto de las 18:15 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por FOX Sports, así como por streaming en DAZN con NFL Game Pass.

Dominaron en la Semana 1 | AP

Packers vs Commanders

Fecha: jueves 11 septiembre 2025

Horario: 18:15 horas del centro de México

Estadio: Lambeau Field

Transmisión: Fox Sports, DAZN