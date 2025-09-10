¡Se quedan sin líder! Roberto Kelly deja de ser entrenador de los Sultanes de Monterrey

El panameño, Roberto Kelly, quien fuera entrenador del equipo de los Sultanes de Monterrey, desde le 2013, dijo adiós luego de una última serie de zona, misma que perdieron ante los Charros de Jalisco.

Histórico en sultanes

Luego de seis temporadas al frente de la organización, a través de un comunicado, el equipo de Monterrey, dio por finalizadas las acciones con el oriundo de puerto rico.

“Sultanes de Monterrey agradece profundamente a Roberto Kelly su entrega, compromiso y liderazgo durante el tiempo que estuvo al frente de nuestro equipo, al que llegó en 2018 con la convicción de inspirarle una mentalidad ganadora dentro y fuera del diamante” público el equipo de Monterrey.

Luego de sumar experiencia en las Grandes Ligas y ahora en la Liga Mexicana de Béisbol, Kelly, se despide sin tener un rumbo fijo en un nuevo proyecto, aunque se espera que el entrenador de más detállales en futuras fechas.

En cuanto al nuevo Head Coach del equipo, los Sultanes podrían dar un comunicado en los próximos meses, de cara a la nueva temporada del 2026, donde buscarán retomar la corona del rey de la zona norte de la LMB.

