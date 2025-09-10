Partidos de hoy 10 de septiembre de 2025

Momento de definir al campeón. Los Diablos Rojos se acercan al bicampeonato, pero los Charros de Jalisco sueñan con el doblete histórico, hoy inicia oficialmente la Serie del Rey con lo que nos acercamos a conocer al campeón de la Liga Mexicana de Beisbol. Todo esto y más en la agenda de este miércoles 10 de septiembre. A continuación, te contamos los partidos a seguir de este día.

Llega la Serie del Rey

Tras dos Series de Campeonato de muchas emociones ya tenemos a los Finalistas de la Zona norte y la Zona sur. Los Diablos están buscando ser el primer bicampeón de la Liga Mexicana de Beisbol desde que los Saraperos de Saltillo lograran dos títulos al hilo en 2009 y 2010. Por su parte, los Charros quieren ser el primer equipo en ganar la LMB y la Liga del Pacífico este mismo año. El Juego 1 de esta Serie se lleva los reflectores.

Inicia la Serie Mundial | X

Más Beisbol

Además de la acción en México, el beisbol también continúa con la MLB de Estados Unidos. La temporada regular ya está llegando a su fin. Con poco menos de 15 juegos por disputarse por equipo, las divisiones y los clasificados a postemporada se definen

Este miércoles tendremos varios juegos importantes, entre los que se destaca el enfrenamiento entre los Mets de Nueva York y los Philles de Filadelfia, en un duelo del Este de la Nacional.

Futbol sudamericano

A pesar de que seguimos en días de fecha FIFA, el futbol de clubes continúa con su acción. En Brasil tendremos un duelo entre Corinthians y Club Athletico Paranaense, en la Vuelta de Cuartos de Final de la Copa de Brasil en la que el club de Sao Paulo tiene ventaja de 1-0.