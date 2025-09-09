Serie del Rey 2025: ¿Cuándo y dónde ver Juego 1 Diablos Rojos vs Charros de Jalisco?

La temporada de la Liga Mexicana de Beisbol se está terminando y, después de las Series de Zona, Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco buscan definir al campeón de la LMB en la Serie del Rey.

Charros, que eliminó de manera polémica a los Sultanes de Monterrey, busca su primer campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol en más de 50 años.

Por su parte, los Diablos quieren sumar una estrella más en su escudo, la última vez que los Pingos fueron bicampeones en el beisbol nacional fue en las temporadas 2002, 2003.

La Serie del Rey comenzará este miércoles 10 de septiembre, los dos primeros juegos se llevarán a cabo en el Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México, antes de que viajen a la Perla Tapatía por los juegos tres y cuatro.

¿Cuándo y dónde ver la Serie del Rey?