Serie del Rey 2025: ¿Cuándo y dónde ver Juego 1 Diablos Rojos vs Charros de Jalisco?

La definición por el título de la Liga Mexicana de Beisbol comenzará este miércoles y aquí te decimos dónde verla,

Marcos Olvera García
9 de Septiembre de 2025
Este miércoles se juega el primero de la Serie del Rey
Este miércoles se juega el primero de la Serie del Rey | RÉCORD

La temporada de la Liga Mexicana de Beisbol se está terminando y, después de las Series de Zona, Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco buscan definir al campeón de la LMB en la Serie del Rey.

Charros, que eliminó de manera polémica a los Sultanes de Monterrey, busca su primer campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol en más de 50 años.

Por su parte, los Diablos quieren sumar una estrella más en su escudo, la última vez que los Pingos fueron bicampeones en el beisbol nacional fue en las temporadas 2002, 2003.

La Serie del Rey comenzará este miércoles 10 de septiembre, los dos primeros juegos se llevarán a cabo en el Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México, antes de que viajen a la Perla Tapatía por los juegos tres y cuatro.

¿Cuándo y dónde ver la Serie del Rey?

Día:Miércoles 10 de septiembre
Hora:19:00 hrs CDMX
Lugar:Estadio Alfredo Harp Helú
Transmisión:

Canal 6, ESPN, TVC Deportes, Hi Sports, AyM Sports, Disney +, LMB TV y Claro Sports

TE PUEDE INTERESAR

Partidos de hoy 8 de septiembre de 2025

Futbol Internacional | 08/09/2025

Partidos de hoy 8 de septiembre de 2025
Canó aseguró estar feliz con los Diablos

Beisbol | 06/09/2025

Robinson Canó habló tras el campeonato de la Zona Sur: "Venir acá fue la mejor decisión"
¿Cuándo inicia la Serie del Rey 2025?

Beisbol | 06/09/2025

¿Cuándo inicia la Serie del Rey 2025?
Te recomendamos
Partidos de hoy 8 de septiembre de 2025
Béisbol
LMB

LO ÚLTIMO

 