Ocho empleados de los Tigres de Detroit son acusados de conducta inapropiada hacia mujeres

Al menos ocho empleados de los Tigres de Detroit han sido acusados de conducta inapropiada hacia mujeres en los últimos dos años, según un informe de The Athletic.

El informe publicado el miércoles se dio a conocer tras una investigación que comenzó en abril pasado e incluyó entrevistas con 45 empleados actuales y del pasado, junto con acceso a correos electrónicos, documentos de recursos humanos, mensajes de texto y registros judiciales.

Las empleadas de Ilitch Sports and Entertainment, empresa dueña de los Tigres, los Red Wings y otros negocios, fueron objeto de mala conducta por parte de siete de los ocho hombres nombrados por The Athletic.

"Estamos comprometidos con una cultura de respeto, seguridad e inclusión", afirmó la organización en un comunicado el miércoles en respuesta al informe. "No toleramos la discriminación ni el acoso, y cuando se plantean preocupaciones, investigamos de inmediato y tomamos medidas decisivas, lo que ha incluido la terminación de empleados por mala conducta, independientemente de su antigüedad o permanencia".

Seis de los ocho hombres acusados de acosar y abusar de mujeres fueron despedidos o no se les renovaron sus contratos, y uno fue suspendido después de que The Athletic solicitara comentarios sobre las acusaciones en su contra la semana pasada.

El exasistente del gerente general de los Tigres, Sam Menzin, renunció en abril después de enviar fotos obscenas no solicitadas a varias mujeres que trabajaban para el equipo, según The Athletic. El informe incluye detalles sobre la renuncia de Michael Lienert, exvicepresidente de ventas, en 2023 después de supuestamente empujar por unas escaleras a una compañera de trabajo, con quien tenía una relación no revelada.

Menzin y Lienert no respondieron a los esfuerzos de The Athletic para obtener comentarios.

El director de comunicaciones y transmisiones, Ben Fidelman, fue investigado por recursos humanos la primavera pasada después de que una empleada alegara que él la sometió a represalias y discriminación de género, según el informe.

"Es inexacto e injusto agrupar al señor Fidelman dentro de una historia sobre acusaciones de acoso sexual o mala conducta relacionada", declaró la organización. "Se planteó una preocupación no relacionada con ninguno de los dos, y de acuerdo con nuestro proceso, se investigó a fondo y no se encontró ninguna irregularidad".

Los Tigres, líderes de la División Central de la Liga Americana, se acercan a su primer título divisional desde 2014 con menos de tres semanas restantes en la temporada regular.