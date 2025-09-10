¡Y que viva el rock and roll! Alex Lora presente en la Serie del Rey

El cantante y compositor del rock urbano fue el invitado de honor para asistir al Harp Helú

Mario Ángel Guzmán Domínguez

Alex Lora, cantante, compositor y líder de la legendaria banda de rock nacional El Tri, fue el invitado de honor de los Diablos Rojos del México para realizar el lanzamiento de la primera bola previo al arranque del Juego 1 de la Serie del Rey ante los Charros de Jalisco.

@DiablosRojosMX

El cantautor mexicano fue recibido con el tema El Soñador, canción en la que se hace referencia al rey de los deportes con frases como: “Tú me haces sentir como en un juego de beisbol, me ponchas o me haces batear de jonrón”.

@DiablosRojosMX

Entre una gran ovación, Lora saltó al diamante, levantó los brazos, dio algunos saltos y saludó a los dirigentes de ambas novenas. Instantes después realizó el lanzamiento simbólico con el que quedó inaugurada la Serie del Rey del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.

@DiablosRojosMX
Te recomendamos
Lorenzo Bundy y Benjamín Gil calientan la Serie del Rey 2025
Béisbol
LMB
Diablos Rojos

TE PUEDE INTERESAR

Duelo Astros vs Yankees

Beisbol | 04/09/2025

Framber Valdez se disculpa con el mexicano César Salazar tras golpearlo con un pitcheo
Canó aseguró estar feliz con los Diablos

Beisbol | 06/09/2025

Robinson Canó habló tras el campeonato de la Zona Sur: "Venir acá fue la mejor decisión"
Charros vs Diablos Rojos EN VIVO Serie del Rey 2025 Juego 1

Beisbol | 10/09/2025

Charros vs Diablos Rojos EN VIVO Serie del Rey 2025 Juego 1

LO ÚLTIMO

 