¡Y que viva el rock and roll! Alex Lora presente en la Serie del Rey

Alex Lora, cantante, compositor y líder de la legendaria banda de rock nacional El Tri, fue el invitado de honor de los Diablos Rojos del México para realizar el lanzamiento de la primera bola previo al arranque del Juego 1 de la Serie del Rey ante los Charros de Jalisco.

El cantautor mexicano fue recibido con el tema El Soñador, canción en la que se hace referencia al rey de los deportes con frases como: “Tú me haces sentir como en un juego de beisbol, me ponchas o me haces batear de jonrón”.

Entre una gran ovación, Lora saltó al diamante, levantó los brazos, dio algunos saltos y saludó a los dirigentes de ambas novenas. Instantes después realizó el lanzamiento simbólico con el que quedó inaugurada la Serie del Rey del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.