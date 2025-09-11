Washington Commanders vs Gren Bay Packers EN VIVO NFL Semana 2

SIGUE EL PARTIDO EN VIVO AQUÍ:

FIN DEL PRIMER CUARTO, PACKERS TIENEN VENTAJA

1Q Packers 7-0 Commanders | ¡La defensiva local vuelve a aparecer! Washington despeja tras 3 y para fuera

1Q Packers 7-0 Commanders | ¡TOUCHDOWN PACKERS! Ahora si Love conecta con Dubbs y toman ventaja!

Romeo Doubs scores the game's first TD 🧀



WASvsGB on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/qaRPzx5YPo — NFL (@NFL) September 12, 2025

1Q Packers 0-0 Commanders | ¡Love lleva el balón, golpea a aun defensivo y consigue el primero y goal!

Jordan Love bounces off a defender and picks up the first down 💪



WASvsGB on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/LHLue1zrKB — NFL (@NFL) September 12, 2025

1Q Packers 0-0 Commanders | ¡Love conecta un pase de 60 yardas y GB ya está dentro de la Yarda 20!

1Q Packers 0-0 Commanders | ¡3 y para fuera! Los Packers vuelven a la ofensiva

1Q Packers 0-0 Commanders | ¡CAPTURADO! La defensiva de Green Bay respondió capturando a Jayden Daniels

Devonte Wyatt gets Jayden Daniels in the backfield 😤



WASvsGB on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/lX2NANESpw — NFL (@NFL) September 12, 2025

1Q Packers 0-0 Commanders | Green Bay se la juega en cuarta y no concreta, habrá entrega por downs

1Q Packers 0-0 Commanders | ¡TOUCHDOWN para GB! Pero la jugada va para atrás por castigo ofensivo

1Q Packers 0-0 Commanders | El balón está en el aire y.....¡Arranca el partido! Packers vienen a la ofensiva

Los equipos ya salen a Lambeau Field

Second Lambeau runout for No. 1️⃣ @MicahhParsons11



WASvsGB -- 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/KMGdBemtiT — NFL (@NFL) September 11, 2025

Micah Parsons se alista para su segundo juego con los Packers

Jayden vs. Jordan



WASvsGB -- 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/UYsjvoKgr1 — NFL (@NFL) September 11, 2025

Habrá duelo de dos jóvenes QB ¿Quién se llevará la victoria?

Jayden vs. Jordan



WASvsGB -- 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/UYsjvoKgr1 — NFL (@NFL) September 11, 2025

A mantener el invicto. La Semana 1 de la NFL ya es historia y tras el MNF es momento de voltear a ver la nueva semana en la que los Green Bay Packers recibirán a los Washington Commanders en el Thursday Night Football, el juego que abrirá la nueva semana.

Ambos equipos llegan al juego de Prime Time tras haber brillado en el primer partido de la temporada ante rivales divisionales. Ahora buscarán una victoria más para poder mantener el invicto con miras a ser el equipo mejor sembrado rumbo a los Playoffs.

Los Commanders llegan a este juego no sólo tras haber aplastado a los Giants el domingo pasado, sino que con el recuerdo de haber disputado la juego de Campeonato de la Conferencia Nacional ante los eventuales campeones. Hoy tienes la encomienda de demostrar que, de la mano de Jaylen Daniels, son favoritos al Super Bowl.

Frente a Washington habrá un viejo conocido en Micah Parsons, el defensivo estrella llega como la nueva figura de los Packers tras haber sido intercambiado por los Dallas Cowboys. En su primer partido, logró conseguir una captura en la aplastante victoria ante los Detroit Lions. Ahora en su por segundo partido consecutivo en Lambeau Field, buscarán un nuevo triunfo.

Estas dos franquicias se han visto las caras en 40 veces incluyendo 3 partidos de postemporada. Ene estos juegos los cabezas de queso tienen ventaja con 22 victorias por 17 para los Washington además de un empate. La última vez que se vieron las caras Washington ganó por marcador de 23-21 en el 2022.