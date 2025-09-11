Packers aplastan a los Commanders en el Thursday Night Football

¿El favorito al Super Bowl? Green Bay sigue cumpliendo con las expectativas y gracias a una gran defensiva comandada por Micah Parsons, los Packers dominaron a los Washington Commanders en el Thursday Night Football para sumar su segundo triunfo en la temporada.

El conjunto de Wisconsin aprovechó la localía por segundo juego consecutivo para llevarse el triunfo. Además, al igual que lo hizo en la primera semana, dio un golpe de autoridad al vencer a uno de los favoritos en la Conferencia Nacional.

Sumaron otra victoria | AP

¿Cómo ganaron?

Green Bay tuvo el control del partido de inicio a fin. Tras la primera anotación en el primer cuarto de Jordan Love a Romeo Dubbs, el equipo mantuvo la ventaja. En el segundo cuarto extendieron el marcador con un acarreo corto de Josh Jacobs.

Washington logró recortar distancias con un gol de campo, pero Green Bay respondió de inmediato con un gol de campo propio. Previo al final del segundo cuarto, ambos equipos tuvieron oportunidad de añadir puntos pero los pateadores fallaron sus intentos.

Tuvo un gran partido | AP

Ya en la segunda parte Washington recortó la distancia con una anotación de Jayden Daniels a Zack Ertz, pero Love respondió en la siguiente serie ofensiva con un pase a Tucker Kraft y con un gol de campo extendieron su ventaja a 17.

En el último cuarto, Daniels conectó con Deebo Samuel para recortar distancias, sin embargo, no fue suficiente para lograr la remontada y evitar la derrota.

Los números del partido

Jordan Love tuvo un partido de ensueño al conectar 19 de 31 paseas para 292 yardas y dos anotaciones. Josh Jacobs añadió 84 yardas y una anotación en la victoria, mientras que Micah Parsons terminó el partido con dos tacleadas y media captura.

Por su parte, Daniels terminó con 22 de 36 para 187 yardas y dos anotaciones. Austin Ekeler aportó sólo 17 yardas antes de salir por lesión, misma que parece ser una rotura del tendón de Aquiles lo que pondría fin a su temporada.

Controlaron a Daniels | AP