Seattle sorprende a Pittsburgh con triunfo 31-17 tras jugada insólita en equipos especiales

Los Seattle Seahawks aprovecharon los errores de los Pittsburgh Steelers y lograron una sorpresiva victoria de 31-17 este domingo, en lo que fue apenas su tercera victoria histórica en Pittsburgh.
El momento clave llegó en el inicio del último cuarto, cuando tras un gol de campo de Jason Myers de 54 yardas que puso a Seattle arriba por tres puntos, la patada de reinicio botó sobre las manos del novato Kaleb Johnson y terminó en la zona de anotación. Mientras el jugador de los Steelers se alejaba hacia la banca, George Holani corrió y se lanzó sobre el balón antes de que saliera por la línea de fondo, aumentando la ventaja a 24-14 en una jugada insólita.
En ofensiva, Sam Darnold firmó una actuación sólida con 295 yardas aéreas y dos pases de anotación, pese a lanzar dos intercepciones en la primera mitad. Por su parte, Kenneth Walker III corrió para 105 yardas y sentenció el partido con un touchdown de 19 yardas a menos de cuatro minutos del final.
Los Seahawks dominaron el encuentro con 395 yardas totales contra 267 de los Steelers, quienes nunca pudieron recuperarse. Aaron Rodgers, en su debut como local con Pittsburgh, lanzó para 203 yardas, un touchdown y dos intercepciones, muy lejos de su actuación de la semana pasada frente a los Jets.
El receptor DK Metcalf contribuyó con un touchdown corto de 2 yardas, aunque fue neutralizado en gran parte del partido por su exequipo, logrando apenas 20 yardas en tres recepciones.
Con este triunfo, Seattle coloca su marca en 1-1 y deja a los Steelers con la misma foja en un inicio de temporada que genera dudas en Pittsburgh.