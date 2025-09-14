Brandon Aubrey 'salva' a los Cowboys y comanda victoria ante Giants en tiempo extra

Para ganar hay que saber sufrir y así lo hicieron los Dallas Cowboys este domingo en el AT&T Stadium ante los New York Giants en la Semana 2 de la Temporada 2025 de la NFL. Fue gracias a un gol campo de Brandon Aubrey que los locales llevaron a tiempo extra un partido que parecía perdido.

Con nueve segundo en el reloj, y luego de que la defensiva dejó ir la ventaja por tercera ocasión en el partido, la ofensiva de Dak Prescott no pudo llevar el ovoide más allá de la yarda 49 de Nueva York. Sin embargo, Aubrey no falló y con el gol de campo de 64 yardas mandó a tiempo extra, donde otra oportunidad suya 46 yardas le dio la victoria 37-40 a su equipo.

Aubrey salvó a los Cowboys en casa | AP

Fallas defensivas hicieron sufrir a Dallas

Con una ofensiva errática y una defensiva endeble, los locales terminaron en el primer cuarto abajo en el marcador 6-0 por dos goles de campo del rival. Para el segundo episodio, hubo un ajuste que les permitió ponerse 13-10 antes del descanso, luego de un pase de Prescott para Javonte Williams.

Pero el segundo tiempo no inició de la mejor manera para el mariscal, a quien le interceptaron el balón en propio terreno. Para su buena fortuna, en ese momento la defensiva respondió y dejaron sin puntos a los Giants, tras lo cual Dak comandó una serie ofensiva contundente que puso a Dallas adelante por primera vez en el partido, con marcador 13-17.

Los Giants no supieron capitalizar la intercepción a Dak | AP

Sin embargo, la fortaleza que mostró la defensiva tras la intercepción de Andru Phillips se esfumó por completo para el último cuarto. Los de Matt Eberflus permitieron 75 yardas por aire y dos anotaciones que le devolvieron la ventaja 30-27 a los Giants con 2:44 en el reloj.

Los Cowboys recuperaron la ventaja 30-34, tras un pase corto de Prescott para George Pickens con menos de un minuto por jugar. Pero la defensiva, que en todo partido permitió 451 yardas por aire para Russell Wilson, no supo cerrar el partido.

Dak tuvo un complicado juego en el AT&T | AP

Aubrey al rescate

Un regreso de 30 yardas, un acarreo de 15 por parte de Wilson y un pase de 48 hasta Malik Nabers en zona de anotación dejó a Nueva York a 25 segundos de la victoria y a Dallas con la obligación de acercar lo más posible a Brandon Aubrey. Aunque la ofensiva se quedó corta, el de St. Louis no falló y acertó el intento de 64 yardas para mandar a tiempo extra.

Ya en la prórroga, la defensiva local hizo lo que le faltó en el resto del partido y supo esperar el pase largo de Russell, para frenar el ataque rival. Donovan Wilson interceptó el balón que iba para Nabers, tras lo cual Prescott y la ofensiva llevaron el balón hasta la yarda 28 de Gigantes, desde donde Aubrey no perdonó la victoria 37-40.

Aubrey fue el héroe del partido | AP