Jared Goff lanza cinco pases de TD y guía paliza de Lions sobre Bears

Jared Goff lanzó para 334 yardas, empató un récord personal con cinco pases de touchdown y estableció otra marca con tres anotaciones a Amon-Ra St. Brown, guiando a los Detroit Lions a una contundente victoria 52-21 sobre los Chicago Bears. Con este resultado, Detroit (1-1) se recuperó tras la derrota en su debut en Green Bay y mantuvo la tendencia de no sufrir derrotas consecutivas en temporada regular bajo el mando de Dan Campbell en los últimos dos años y medio.

Goff guió el imponente resultado | AP

Goff y la ofensiva de Lions imponen condiciones

La ofensiva de los Lions mostró todo su poder con Goff al mando, quien conectó cinco pases de anotación, tres de ellos con St. Brown, marcando un desempeño histórico. Detroit quedó a solo tres puntos de igualar un récord de franquicia de más puntos en un juego, confirmando su capacidad para responder tras un inicio complicado en la temporada.

El equipo demostró solidez ofensiva y capacidad de reacción, algo que ha sido característico desde la llegada de Campbell como entrenador. Con una ofensiva dinámica y un mariscal en gran forma, los Lions enviaron un mensaje claro sobre sus aspiraciones en la campaña.

Noche redonda para los Leones | AP

Errores costosos sepultan a Chicago Bears

Por el lado de los Bears (0-2), los errores fueron determinantes en el resultado. Perdieron el balón en dos ocasiones durante la primera mitad, lo que derivó en una desventaja de 28-14 que nunca pudieron revertir. Además, fallaron en intentos de cuarta oportunidad en ambas mitades, sumando ocho penalizaciones y permitiendo cuatro capturas.

El regreso de Ben Johnson a la ciudad donde se consolidó como coordinador ofensivo y candidato a entrenador no fue el esperado. Chicago, además de la derrota, quedó a solo tres puntos de igualar la mayor cantidad de puntos permitidos en su historia, evidenciando una jornada amarga para su defensa y su ataque.

Detroit obtiene una marca de 1-1 | AP