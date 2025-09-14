Dallas Cowboys refuerzan su defensiva con la llegada de Jadeveon Clowney

Los Dallas Cowboys han sumado un nombre de peso a su defensiva, con el experimentado Jadeveon Clowney. El tres veces seleccionado al Pro Bowl llega a reforzar una defensiva que permitió más de 400 yardas a Russell Wilson. El anuncio fue realizado por el propietario Jerry Jones tras la victoria del equipo sobre los New York Giants en la Semana 2 de la NFL 2025.

La firma de Clowney se concretó después de que el jugador visitara las instalaciones de los Cowboys la semana pasada, donde incluso fue visto observando un entrenamiento. Su llegada se da poco más de dos semanas después de la sorpresiva salida de Micah Parsons, quien había sido pieza clave en la defensa de Dallas durante las últimas cuatro temporadas.

Firmó tras la semana 2 | X @NFL

Un refuerzo con experiencia

Clowney, de 32 años, iniciará su duodécima temporada en la NFL. En 2024 jugó con los Carolina Panthers, donde registró 5.5 capturas en 14 partidos como titular. A lo largo de su carrera, el expick número uno global del Draft acumula 58 capturas en 140 juegos.

La defensa de Dallas mostró un rendimiento mixto ante los Giants: lograron dos capturas sobre Russell Wilson pero también permitieron que el mariscal rival lanzara para 450 yardas y tres touchdowns, un récord personal para el QB y anotaran 37 puntos en una muy sufrida victoria.

Ha pasado por varios equipos | AP

Posible debut ante Chicago Bears

El debut de Jadeveon Clowney con los Cowboys podría darse en la Semana 3, cuando Dallas (1-1) visite a los Chicago Bears (0-2) en el Soldier Field. Su incorporación busca reforzar la presión al quarterback rival y darle mayor solidez a una defensiva que busca recuperar protagonismo en la temporada 2025.

Podría debutar ante Chicago | AP