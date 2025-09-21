El novato Tory Horton aporta par de anotaciones en paliza 44-13 de Seahawks sobre Saints

El novato Tory Horton devolvió un despeje 95 yardas para un touchdown — el regreso de patada más largo en la historia de la franquicia de los Seahawks — y atrapó uno de los dos pases de anotación de Sam Darnold en la victoria aplastante de Seattle por 44-13 sobre los Saints de Nueva Orleans, que aún no han ganado, el domingo.

Así fueron las jugadas de Seahawks ante Saints

Kenneth Walker III corrió para dos touchdowns para los Seahawks (2-1), con el primero preparado por otra gran jugada en equipos especiales. D’Anthony Bell bloqueó un despeje de Kai Kroeger en lo profundo del territorio de Nueva Orleans, y la carrera de tres yardas de Walker le dio a Seattle una ventaja de 21-0 en el primer cuarto.

Horton, quien tuvo la primera recepción de touchdown de su carrera una semana antes en una victoria por 31-17 en Pittsburgh, le dio a los Seahawks una ventaja de 14-0 a mitad del primer cuarto. Al inicio del segundo, Horton atrapó un pase de 14 yardas de Darnold para poner a Seattle adelante 28-3.

Los Seahawks no aflojaron. La segunda carrera corta de touchdown de Walker culminó una serie de cuatro jugadas y 76 yardas que puso el marcador 35-3, y Jason Myers añadió un gol de campo de 56 yardas antes del medio tiempo. Seattle lideró 38-6 al descanso, el segundo medio tiempo con más puntos en la historia de la franquicia.

Saints y su récord negativo

Para los Saints, fue la mayor cantidad de puntos permitidos en una mitad desde que también cedieron 38 en la segunda en una derrota por 62-7 ante Atlanta el 16 de septiembre de 1973.

