Caleb Williams igualó su marca personal con cuatro pases de anotación y los Chicago Bears le dieron a Ben Johnson su primera victoria como entrenador en jefe de la NFL al derrotar 31-14 a los Dallas Cowboys el domingo.

Bears se repones y derrotan a Cowboys

Los Bears (1-2) consiguieron un triunfo que necesitaban con urgencia después de la dolorosa derrota 52-21 ante Detroit. Johnson criticó los hábitos de práctica de su equipo durante la semana, señalando que no eran “de nivel de campeonato”. Pero seguramente le agradó lo que vio contra los Cowboys (1-2).

La ofensiva de Johnson logró varias jugadas explosivas al acumular 385 yardas, lo que significó un día complicado para el coordinador defensivo de Dallas, Matt Eberflus, en su primera aparición en el Soldier Field desde que los Bears lo despidieron como entrenador en jefe en noviembre pasado.

Caleb Williams y su gran actuación ante Cowboys

Williams se pareció más al mariscal de campo que los Bears necesitan que sea, en lugar del que se desvaneció tras inicios prometedores en las primeras dos semanas. La primera selección global del draft pasado completó 19 de 28 pases para 298 yardas y un índice de 142.6.

El novato Luther Burden consiguió su primer touchdown como profesional al atrapar un pase de 65 yardas en el primer cuarto. La selección de segunda ronda proveniente de Missouri terminó con 101 yardas en tres recepciones.

