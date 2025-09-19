Cirugía de Joe Burrow fue todo un éxito; así lo confirma el entrenador en jefe de los Bengals

El mariscal de campo de Cincinnati sufrió una lesión en el último partido ante Jacksonville Jaguars

Joe Burrow | AP
Associated Press (AP)
19 de Septiembre de 2025

El mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, se sometió a una cirugía en el dedo lesionado del pie izquierdo, dijo el entrenador Zac Taylor después de la práctica del viernes.

Taylor dijo a los periodistas que la cirugía salió bien, pero que no tenía un cronograma sobre cuánto tiempo Burrow estará fuera.

El mariscal de campo de sexto año se lesionó durante el segundo cuarto del partido de la semana pasada contra Jacksonville y fue colocado en la lista de lesionados el martes. Esto deja a Burrow fuera al menos cuatro partidos, pero las estimaciones preliminares lo sitúan fuera de juego hasta tres meses debido a la lesión en el dedo gordo del pie.

Joe Burrow | AP
Esta es la tercera lesión importante de Burrow en sus seis temporadas desde que fue la primera selección general del draft de 2020.

Jake Browning será el titular en ausencia de Burrow, ya que los Bengals buscan su primer inicio de 3-0 desde 2015 el domingo en Minnesota. Brett Rypien será el suplente de Browning.

Los Bengals también declararon al ala defensiva novato Shemar Stewart fuera del partido del domingo debido a una lesión de tobillo. El esquinero Cam Taylor-Britt (isquiotibiales) está en duda tras perderse los dos últimos días de entrenamiento y el esquinero DJ Turner II (isquiotibiales) está en duda.

Joe Burrow | AP
