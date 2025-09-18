Joe Burrow ya tiene fecha tentativa para su operación

El mariscal de campo de los Cincinnati Bengals salió lesionado en el último partido ante Jacksonville Jaguars

La lesión de Joe Burrow | AP
Emiliano Arias Pacheco
18 de Septiembre de 2025

Las malas noticias no cesan para los Cincinnati Bengals. Después de que se confirmó la lesión del mariscal de campo, Joe Burrow, el equipo notificó que se tendrá que someter a una cirugía que lo dejará fuera por tres meses; operación que podrá ser el próximo viernes, con información de Rapoport.

La lesión del egresado de LSU fue en el dedo gordo del pie, por lo que su operación se dará cuando pase su hinchazón. Joe Burrow será operado en el Centro de Medicina Deportiva y Ortopedia Andrews de Birmingham.

De igual forma, el encargado de su operación será el Dr. Norman Waldrop, quien también operó a Tua Tagovailoa y a Derrick Henry. El mariscal de campo ha sufrido una gran cantidad de lesiones a lo largo de su carrera en la NFL.

¿El nuevo Andrew Luck?

La lesión de Joe Burrow hizo recordar a la mayoría de fanáticos al exquaerterback de los Indianapolis Colts, Andrew Luck. El mariscal de campo se retiró a los 29 años después de las constantes lesiones que sufrió.

Andrew Luck sufrió un total de 174 capturas en 86 juegos, sin embargo, en 15 juegos menos, Joe Burrow sufrió 201 capturas. La lesión del mariscal de campo de los Bengalíes se sumó como a la que sufrió en su primera campaña.

