NFL 2025: ¿Dónde y cuándo ver la actividad de la Semana 3?

La temporada 2025 de la NFL continúa con la Semana 3, que iniciará con el juego de jueves por la noche, este 18 de septiembre y concluirá con el partido de lunes por la noche el 22 de este mismo mes. Aunque esta semana no hay partidos tan destacables, si hay varios que prometen mucho espectáculo

La Semana 3 arranca este mismo jueves en punto de las 18:15 horas del centro de México, cuando los Miami Dolphins que marchan con dos derrotas y cero victorias visiten a los Buffalo Bills, equipo invicto y uno de los grandes candidatos al título.

Arrancan la Semana 3

La jornada dominical

El domingo 21 de septiembre continuará la actividad de la Semana con nueve partidos en simultáneo en punto de las 11:00 horas. Bengals vs Vikings se medirán en un encuentro de mariscales suplentes. Además habrá duelos divisionales del Sur de la Americana con Texans vs Jaguars y Colts vs Titans.

También habrá dos duelos entre equipos de la conferencia Nacional con Rams vs Eagles, dos equipos que quieren ser el sembrado número uno. Además, se enfrentarán Falcons vs Panthers. En simultáneo jugarán Steelers vs Patriots, Packers vs Browns, Jets vs Buccaneers y Raiders vs Commanders.

Juegos de la tarde

Más tarde, a las 14:05 horas, los Broncos reciben a los Chargers, mientras que los Saints juegan ante los Seahawks en el mismo horario.

Aunque no es lo típico, el horario estelar no tendrá un sólo partido estelar sino que dos encuentros se podrán ver en punto de las 14:25 horas. Primero, el equipo más amado y odiado de la NFL, los Cowboys se medirán ante los Bears, juego que estará disponible en televisión abierta por Canal 5. Al mismo tiempo lo Cardinals se medirán a los 49ers.

Tendrán el horario estelar

Juegos por la noche

El domingo por la noche se vivirá un duelo vibrante entre los Kansas City Chiefs y los New York Giants, mientras que, el lunes por la noche verá un duelo que bien, podría ser el Super Bowl, cuando los Detroit Lions se enfrenten a los Baltimore Ravens.

¿DÓNDE VER LA SEMANA 3?

Jueves 18 de septiembre

18:15 | Dolphins vs Bills | Fox Sports

Domingo 21 de septiembre – 11:00 hrs

Bengals vs Vikings | Blitz Nueve, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Texans vs Jaguars | Blitz Nueve, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Colts vs Titans | Blitz Nueve, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Raiders vs Commanders | ViX, Blitz Nueve, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Rams vs Eagles | Fox Sports 2, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Falcons vs Panthers | Blitz Nueve, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Steelers vs Patriots | Fox Sports, Blitz Nueve, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Packers vs Browns | Blitz Nueve, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Jets vs Buccaneers | Blitz Nueve, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Domingo 21 de septiembre – 14:05 hrs

Broncos vs Chargers | Fox Sports 2, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Saints vs Seahawks | Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Domingo 21 de septiembre – 14:25 hrs

Cowboys vs Bears | Canal 5, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Cardinals vs 49ers | Fox Sports, Sunday Ticket, RedZone, ESPN 4

Domingo 21 de septiembre – 18:20 hrs

Chiefs vs Giants | ESPN, ESPN 4, Disney+

Lunes 22 de septiembre – 18:15 hrs