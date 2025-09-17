Dallas Cowboys jugará en el Estadio Azteca; así lo confirmó Jerry Jones

La franquicia de la NFL con más fanáticos en nuestro país está lista para jugar en la cancha del Estadio Azteca, eso sí, cuando el inmueble de la Calzada de Tlalpan esté listo para recibir a la National Football League de vuelta en México.

Este miércoles, en una entrevista que dio Jerry Jones para las redes sociales de los Vaqueros, el dueño y general manager de los Dallas Cowboys confirmó que vendrán a jugar a México, incluso confirmó la fecha en la que el equipo de la estrella solitaria estará en nuestro país.

"¿Cuándo vamos a México? Esa es una gran pregunta, cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Dallas Cowboys allá", aseguró Jerry Jones.

Además de confirmar la vuelta de los Cowboys a México, Jerry Jones habló sobre lo que significan los aficionados hispanos para la organización de Dallas, asegurando que buscan mostrarle a todo un país lo que representan los latinos para los Vaqueros.

"Lo más importante es tener a nuestros fans allá en México apoyando a su equipo. Pero más importante aún es que cuando vayamos allá y tengamos a esa afición apoyándonos, eso nos hace sentir más cercanos a todos nuestros fans hispanos acá en Estados Unidos. Queremos mostrarles a todos nuestros fans en este país, lo que significan los aficionados hispanos para los Dallas Cowboys", aseveró Jones.

¿Cuándo fue la última vez que los Cowboys jugaron en México?

Los Dallas Cowboys han jugado en nuestro país en cuatro ocasiones, todas de pretemporada, siendo la última un partido en el Azteca, donde se enfrentaron a los Oakland Raiders y vencieron por marcador de 21-6, siendo el único juego que los Vaqueros han ganado en territorio mexicano.

Casualmente, si todo sale conforme a lo planeado, los Dallas Cowboys podrían volver a jugar en nuestro país 25 años después de aquella victoria, teniendo su primer partido de temporada regular en la cancha del Estadio Azteca en la Ciudad de México.

