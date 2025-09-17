Bills vs Dolphins ¿Dónde y a qué hora ver el partido de TNF de Semana 3?

Arranca una nueva semana de NFL. La Semana 3 inicia este jueves con un duelo divisional en la Conferencia Americana. Uno de los grandes favoritos al Super Bowl, los Buffalo Bills, reciben a los Miami Dolphins quienes han sido una de las grandes decepciones en este arranque de temporada.

Los Bills, comandados por el MVP Josh Allen, han demostrado el porque son favoritos al título. Tras dos partidos, el equipo marcha invicto tras haber vencido a los Baltimore Ravens en la semana 1 y haber aplastado a los Jets en la semana 2. Ahora buscan una tercera victoria para encaminarse a postemporada.

Siguen invictos | AP

Los Dolphins por su parte han quedado a deber. Tua Tagovailoa cada vez se ve peor y con una ofensiva que no carbura, Miami ya suma dos derrotas consecutivas ante los Colts y los Patriots. Con una derrota ante los Bills el equipo se estaría despidiendo de cualquier posibilidad de acceder a postemporada.

El historial entre ambos

Además de la actualidad que inclina la balanza para los de Nueva York, la historia reciente también le da ventaja a los Bill pues suman seis victorias al hilo ante los Delfines. La última victoria de los de Florida llegó en el 2022, sin embargo, es su única victoria en sus últimos 14 partidos.

Han perdido seis seguidos ante Buffalo | AP

El partido de Thursday Night Football, se llevará a cabo en el Highmark Stadium de Buffalo en punto de las 18:15 horas del centro de México y como todos los juegos de TNF se podrá ver a través de Fox Sports y en Streaming a través DAZN con el NFL Game Pass.

Bills vs Dolphins

Fecha: 18 septiembre 2025

Horario: 18:15 horas del centro de México

Estadio: Highmark Stadium

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Arranca la Semana 3 | X @NFL