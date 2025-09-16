Minnesota Vikings colocan a Aaron Jones en lista de lesionados; fuera por lo menos cuatro semanas

La derrota ante Falcons del Sunday Night Football resultó bastante cara para los Minnesota Vikings, pues además de perder su primer partido de la temporada y perder a su mariscal de campo, J.J McCarthy, ahora también se confirma la gravedad de la lesión de Aaron Jones.

Aaron Jones fuera por lo menos cuatro semanas | AP

De acuerdo a diversos reportes, el corredor titular de los Vikings sufrió una lesión muscular de considerado en el bíceps femoral, razón por la que Minnesota ha decidido mandarlo a IR (lista de lesionados) y estará varias semanas fuera de los emparrillados.

¿Cuánto tiempo estará fuera Aaron Jones?

Al colocarlo en la lista de lesionados, Minnesota Vikings podrá ocupar el lugar de Aaron Jones para sumar a otro jugador a su roster, sin embargo, esto también implica que tendrá que estar por lo menos cuatro semanas fuera de actividad, por lo que esto será el tiempo mínimo que tardará el corredor en recuperarse, aunque inclusive podría ser más.

Nuevo RB1 de Minnesota

Con Aaron Jones lesionado, Vikings ahora tiene a Jordan Mason como su corredor titular por las próximas cuatro semanas. Aunado a esto, Minnesota firmó al veterano Cam Akers al equipo de practicas y podría ser elevado al roster principal en caso de ser requerido.

Jordan Mason será el RB1 de Vikinks las próximas semanas | AP