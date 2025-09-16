Patrick Mahomes enfrenta el peor arranque en su carrera con Chiefs: "Cometimos muchos errores"

Desde que Patrick Mahomes tomó la titularidad en Kansas City la franquicia no vivía un comienzo de temporada tan malo como el de este 2025, pues es la primera vez en la que los Chiefs arrancan con récord de 0-2 la campaña; por lo que a diferencia de años anteriores, no la tendrán tan fácil para quedarse con la cima de la AFC West.

El mariscal de campo de Kansas City aceptó que el equipo ha cometido errores en momentos clave durante estas primeras dos semanas de la temporada, pero también enfatizó que el calendario no les jugó a su favor en esta ocasión, pues tuvieron que enfrentar a dos rivales que son candidatos para llegar al Super Bowl.

Mahomes también señaló que este mal comienzo de temporada lo tiene 'motivado' y ansioso por enfrentar los próximos retos de la franquicia y quiere que el resto del equipo reaccione de la misma manera ante la adversidad.

“Enfrentamos a dos buenos equipos y cometimos errores en momentos clave, cosas a las que no estamos acostumbrados”

Patrick Mahomes confía en su equipo

Pese a los bajos ánimos que se han visto en los Chiefs, Patrick Mahomes tiene aún mucha confianza en este vestidor y cree tienen lo suficiente para darle la vuelta a los malos resultados a pesar de que esta sea una experiencia que el equipo jamás había experimentado con él bajo los controles.

"Obviamente, nunca habíamos estado 0-2, pero ya hemos pasado por retos y derrotas antes. Creo que los jugadores que tenemos aquí van a volver con esa mentalidad de ‘vamos a trabajar aún más duro’, para que la próxima vez que entremos al campo encontremos la manera de ganar en esos momentos clave, como no lo hicimos en estas dos primeras semanas”, sentenció Patrick Mahomes.

Lo que se viene para Kansas City Chiefs

El próximo domingo (Semana 3) Kansas City visitará a Giants en Sunday Night Football y todo pinta para que los Chiefs consigan su primera victoria de la temporada en el emparrillado del MetLife Stadium, sin embargo, para la Semana 4 volverán a tener un duelo complicado en casa y recibirán a los Ravens de Lamar Jackson, por lo que Patrick Mahomes y compañía tendrán que despertar rápido si no quieren que la postemporada se les empiece a escapar.

