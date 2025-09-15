¿Kansas City Chiefs se despiden del Super Bowl 2025? Esto dice la historia de la NFL

Por primera vez en la era de Patrick Mahomes los Jefes se encuentran 0-2 en el inicio de la Temporada

Patrick Mahomes | AP
Rafael Trujillo Alarcón
15 de Septiembre de 2025

Los Kansas City Chiefs atraviesan un inicio inesperado en la Temporada 2025 de la NFL. Por primera vez en la era Patrick Mahomes, el equipo de Andy Reid comenzó con marca de 0-2, tras caer en la Semana 2 frente a los Philadelphia Eagles en una revancha del pasado Super Bowl.

Este arranque pone en duda las aspiraciones de los actuales campeones, ya que la historia en la NFL dicta un panorama muy complicado para los equipos que inician con dos derrotas consecutivas.

Andy Reid | AP
¿Qué dice la historia de la NFL sobre comenzar 0-2?

Desde 1990, solo 31 de los 270 equipos (11.5%) que iniciaron la temporada con récord de 0-2 lograron clasificar a los playoffs.

El ejemplo más reciente fue el de los Cincinnati Bengals, quienes tras iniciar 0-2 lograron cerrar con un récord de 12-4 y llegar hasta el Juego de Campeonato de la AFC.

Sin embargo, apenas tres equipos en la historia lograron ganar el Super Bowl tras arrancar 0-2: los Dallas Cowboys de 1993, los New England Patriots de 2001 y los New York Giants de 2007.

Con estos antecedentes, la estadística sugiere que los Chiefs prácticamente le han dicho adiós al título, aunque todavía existe una mínima esperanza.

Patrick Mahomes | AP
Un panorama complicado para Kansas City

Además de Kansas City, otros equipos como Jets, Dolphins, Browns, Titans, Giants, Bears, Panthers y Saints también comenzaron 0-2 y ven complicadas sus posibilidades. Sin embargo, ninguno tenía expectativas tan altas como los campeones reinantes.

El reto no será sencillo: en las próximas cinco semanas los Chiefs enfrentarán a rivales de alto nivel como Baltimore Ravens, Jacksonville Jaguars y Detroit Lions, lo que complica aún más la remontada.

¿Adiós definitivo al Super Bowl?

Aunque la historia juega en contra de Patrick Mahomes y compañía, los Chiefs aún podrían unirse al selecto grupo de equipos que rompieron la maldición del 0-2 y levantaron el trofeo Vince Lombardi. La pregunta es: ¿tendrán la capacidad de desafiar las estadísticas?

Travis Kelce | AP
