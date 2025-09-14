Trash talk en su máxima expresión: el encontronazo entre Jalen Hurts y Chris Jones

Philadelphia Eagles volvió a derrotar a Kansas City Chiefs, pero ahora en circunstancias diferentes. Jalen Hurts puso rodilla en tierra en los últimos instantes del partido, en los que protagonizó una escena llena de insultos con el defensivo estrella de los Jefes: Chris Jones.

Jones le gritó a Hurts que no logró más de 100 yardas en el partido -aunque lanzó para 101- lo que provocó la respuesta del mariscal de campo. Jalen le respondió a Jones: "ganamos el maldito partido, deja de hablar mierda".

Chris Jones: “You don’t even have 100 yards.”



Jalen Hurts: “We won the f*ckin game shut your ass up.” 💀 pic.twitter.com/LY5gu6nNK1 — Victor Williams (@ThePhillyPod) September 14, 2025

Heridas del Super Bowl

La derrota de Kansas City ante Philadelphia Eagles en Arrowhead solo recordó el último Super Bowl. Después de esa derrota en el juego grande, los Jefes y Patrick Mahomes no se han recuperado; en la Semana 1 perdieron ante su rival divisional Los Angeles Chargers.

Es la primera vez en la carrera de Mahomes que él y los Chiefs inician con récord de 0-2. Tras la nueva derrota, la línea ofensiva mostró cierta debilidad, mientras que la defensiva de Steve Spagnuolo tampoco tuvo un gran arranque.

¿Vuelan por el Bicampeonato?

Aunque no es el mismo equipo explosivo de la temporada anterior, las Águilas mostraron su gran nivel y su balance ofensivo, como defensivo. Saquon Barkley fue uno de los mejores jugadores en el partido ante Kansas City, mientras que A.J. Brown mostró estar listo para cuando sea requerido.

Jalen Hurts | AP